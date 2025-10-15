Ελένη Πετρουλάκη: «Είμαι με τον σύζυγό μου από 24 χρόνων, όλες οι σχέσεις περνούν διακυμάνσεις»

Η Ελένη Πετρουλάκη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου και αναφέρθηκε στην οικογενειακή ζωή.

«Αν θες πραγματικά ένα παιδί, θα έρθει. Η πίστη είναι το νούμερο ένα. Ήξερα ότι θα συμβεί, γιατί το ήθελα πάρα πολύ… Ήταν κάτι που το ήθελα από πολύ μικρή. Από τα 24 μου είμαι με τον σύζυγό μου, στα 25 ήθελα παιδί… Είναι πάρα πολύ δύσκολη αυτή η περίοδος για να μεγαλώνεις παιδιά και πόσο μάλλον να είναι στην εφηβεία. Πρέπει να είσαι συνέχεια σε ετοιμότητα» εξήγησε.

Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια της εκπομπής «Vitality» στο Action 24 μίλησε και για την σχέση με τον σύζυγό της: «Με τον Ίλια είμαστε μαζί 30 χρόνια. Όλες οι σχέσεις των ανθρώπων περνούν διάφορες διακυμάνσεις, είτε φιλικές, είτε ζευγαριού, είτε οτιδήποτε. Το ίδιο ισχύει και στη δική μας περίπτωση. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καταστάσεις. Το μεγάλωμα τεσσάρων παιδιών δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θέλει γερά νεύρα, γερές βάσεις για να μπορέσεις να κρατηθείς στο πέρασμα του χρόνου και να μη χαθείς με τον άνθρωπό σου ως ζευγάρι.

Έχω να πω για τον Ίλια τα καλύτερα για το πώς είναι ως μπαμπάς. Είναι σημαντικό να παντρεύεσαι έναν άνθρωπο από έρωτα. Η οικογένεια είναι ιερό πράγμα. Κι εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια στην Κρήτη με άλλες αρχές και αξίες και ήθελα να κρατήσω το σπίτι μου σε μια ισορροπία».