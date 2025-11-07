Ελένη Πετρουλάκη: Επιστρέφει με το «Vitality» και κάνει πρεμιέρα την Κυριακή 9/11 από την Κρήτη

Το «Vitality» με την Ελένη Πετρουλάκη επιστρέφει αυτή την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 12.00 για δεύτερη τηλεοπτική χρονιά μέσα από τη συχνότητα του Action 24. Η εκπομπή μας προσκαλεί σε ένα μοναδικό ταξίδι υγείας και ευεξίας και μας αποκαλύπτει μυστικά που προωθούν τη σωματική και την ψυχική μας ευημερία.

Σε παραδοσιακό ελαιώνα

Η πρώτη εκπομπή του νέου κύκλου ταξιδεύει στη μαγευτική Κρήτη και συγκεκριμένα στον νομό Λασιθίου, εκεί όπου η φύση, η διατροφή και ο τρόπος ζωής αποτελούν πηγή έμπνευσης για το πώς μπορούμε όλοι να ζούμε πιο υγιεινά και ισορροπημένα.

Ένας αυθεντικός παραδοσιακός ελαιώνας μας ανοίγει την πόρτα του, με τον ελαιοπαραγωγό Βιτσέντζο Κορνάρο, να μας αποκαλύπτει όλα τα μυστικά για την καλλιέργεια της ελιάς και της παραγωγής του πολύτιμου ελαιόλαδου. Στη συνέχεια, σειρά έχει η γνήσια παραδοσιακή κρητική κουζίνα με συνταγές που συνδυάζουν απλότητα, γεύση και παράδοση. Είστε έτοιμοι να μάθετε πώς φτιάχνονται τα παραδοσιακά κρητικά τυροπιτάκια;

Το λάδι το θαυματουργό

Ο Ιατρός Γενικής και Οικογενειακής Ιατρικής, Μάνος Μαργετάκης, εξηγεί πώς η κρητική διατροφή αποτελεί πρότυπο μακροζωίας και υγείας, αναλύοντας τα οφέλη ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής που στηρίζεται στη μεσογειακή φιλοσοφία.

Η παράδοση συναντά τη μουσική, καθώς ο γνωστός λυράρης Γιώργος Βογιατζάκης προσκαλεί την Ελένη σε ένα αυθεντικό κρητικό πανηγύρι, μιλά για την αγάπη του για τη μουσική και χαρίζει μοναδικές μαντινάδες, μεταφέροντας μας στο κλίμα της χαράς και της αυθεντικής διασκέδασης του νησιού.

Στο κομμάτι της ομορφιάς, η beauty expert, Ιωάννα Μπούκη, παρουσιάζει μια παραδοσιακή μάσκα ομορφιάς με ελαιόλαδο, μέλι και λεμόνι - μια φυσική συνταγή που οι γυναίκες της Κρήτης εμπιστεύονται εδώ και γενιές για τη φρεσκάδα και τη λάμψη της επιδερμίδας.