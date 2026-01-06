Ελένη Τσολάκη: Τέλος από το «Πρωινό Σαββατοκύριακο» - Τι της πρότεινε το κανάλι και αρνήθηκε

Επιβεβαιώθηκαν τελικά όσα ακούγονταν το τελευταίο διάστημα σχετικά με το οριστικό τέλος της εκπομπής που παρουσιάζει η Ελένη Τσολάκη στον ΑΝΤ1. Την αποκάλυψη έκανε το ρεπορτάζ του Γιώργου Σκρομπόλα.

«Είχαμε πει ότι ο ANT1 θα αξιολογήσει συνολικά το ψυχαγωγικό πρόγραμμά του στα τέλη του Δεκέμβρη. Για την συγκεκριμένη εκπομπή πήρε αυτή την απόφαση και χθες συναντήθηκε η Ελένη Τσολάκη με στέλεχος του σταθμού και συζήτησαν την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ, αλλά όχι την ολοκλήρωση της συνεργασίας τους γενικά. Δηλαδή η Ελένη Τσολάκη παραμένει στο σταθμό και υπάρχει το ενδεχόμενο να την δούμε κάπου αλλού. Ανάμεσα στα όσα συζητήθηκαν χθες ήταν και η πρόταση να παρουσιάσει το «Κάτι ψήνεται», αλλά εκείνη το αρνήθηκε» δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Και συμπλήρωσε για την ομάδα της εκπομπής: «Δεν θα βγουν να χαιρετήσουν γιατί δεν φεύγει από το κανάλι η κεντρική παρουσιάστρια της εκπομπής».

Ο Γιώργος Σκρομπόλας ανέφερε επίσης: «Υπάρχει η εναλλακτική της Κατερίνας Καραβάτου που έχει αφήσει ικανοποιημένο το κανάλι και σκεφτόταν να την αξιοποιήσει. Το επικρατέστερο σενάριο είναι μέσα στις πρώτες εβδομάδες του Φεβρουαρίου να παρουσιάσει μια ζωντανή εκπομπή το Σαββατοκύριακο. Ακόμα δεν γνωρίζουμε ούτε τη ζώνη, ούτε το πρόγραμμα που θα αναλάβει η Κατερίνα Καραβάτου. Ξέρουμε όμως ότι η Κατερίνα Καραβάτου δεν ήθελε να συνδεθεί με οποιαδήποτε εξέλιξη που αφορούσε την Ελένη Τσολάκη».