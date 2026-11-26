Μια είδηση που αφορά την προσωπική ζωή της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη φιλοξενεί στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Espresso», υποστηρίζοντας ότι το ζευγάρι περιμένει το πρώτο του παιδί.

Με τον τίτλο «Έγκυος!», η εφημερίδα αναφέρει ότι η παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός πρόκειται να γίνει μητέρα, ενώ το δημοσίευμα συνοδεύεται από φωτογραφίες της κατά την πρόσφατη παραμονή της στην Ελλάδα.

Στις συγκεκριμένες φωτογραφίες, η Ελένη Βουλγαράκη εμφανίζεται με άνετα, καθημερινά ρούχα, με την εφημερίδα να συνδέει την εμφάνισή της με την πληροφορία περί εγκυμοσύνης.

Μέχρι στιγμής, πάντως, ούτε η ίδια ούτε ο διεθνής ποδοσφαιριστής έχουν επιβεβαιώσει το δημοσίευμα.

Από το χριστουγεννιάτικο ταξίδι στο Λονδίνο στη συγκατοίκηση

Οι πρώτες πληροφορίες για τη σχέση της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη κυκλοφόρησαν στα τέλη του 2023, με αφορμή ένα κοινό τους ταξίδι στο Λονδίνο, όπου πέρασαν τις ημέρες των Χριστουγέννων.

Τον Ιανουάριο του 2024 η σχέση τους επιβεβαιώθηκε, οι κοινές τους εμφανίσεις έγιναν συχνότερες και σύντομα το ζευγάρι έκανε το επόμενο βήμα, αποφασίζοντας να συγκατοικήσει στα νότια προάστια της Αθήνας.

Παρά το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, και οι δύο επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή. Ο Φώτης Ιωαννίδης, μάλιστα, είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από τα social media, χαρακτηρίζοντας το περιβάλλον τους τοξικό.

Σε παλαιότερη συνέντευξή του, ο ποδοσφαιριστής είχε μιλήσει για την ηρεμία που του προσφέρει η παρουσία της συντρόφου του στη ζωή του, ενώ είχε εκφράσει ανοιχτά και την επιθυμία του να δημιουργήσουν οικογένεια.

Η νέα καθημερινότητα ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λισαβόνα

Το καλοκαίρι του 2025, η μεταγραφή του Φώτη Ιωαννίδη από τον Παναθηναϊκό στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας έφερε σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα του ζευγαριού.

Με τον διεθνή επιθετικό να έχει πλέον τη βάση του στην Πορτογαλία και την Ελένη Βουλγαράκη να διατηρεί τις επαγγελματικές της δραστηριότητες στην Ελλάδα, οι δυο τους μοιράζουν τον χρόνο τους ανάμεσα στην Αθήνα και τη Λισαβόνα, έχοντας βρει τις ισορροπίες τους παρά την απόσταση.