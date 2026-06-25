Μετά από μια απαιτητική χρονιά, η Ελένη Βουλγαράκη και ο Φώτης Ιωαννίδης επέλεξαν να περάσουν στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ταξιδεύοντας σε έναν από τους πιο εξωτικούς προορισμούς του κόσμου.

Το ερωτευμένο ζευγάρι βρίσκεται στον μαγευτικό Μαυρίκιο, όπου απολαμβάνει ξέγνοιαστες στιγμές δίπλα στη θάλασσα, ενώ δεν σταματά να μοιράζεται φωτογραφίες από το ταξίδι του με τους διαδικτυακούς του φίλους.

Οι εικόνες που μοιράστηκαν στα social media

Οι αναρτήσεις της Ελένης Βουλγαράκη και του Φώτη Ιωαννίδη αποτυπώνουν το εξωτικό σκηνικό του νησιού, με τιρκουάζ νερά, λευκές αμμουδιές και εντυπωσιακά τροπικά τοπία να συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Το ζευγάρι δείχνει πιο δεμένο και ευτυχισμένο από ποτέ, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ένα διάλειμμα πριν τη νέα σεζόν

Ο Φώτης Ιωαννίδης εκμεταλλεύεται τις ημέρες ξεκούρασης πριν επιστρέψει στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις, ενώ η Ελένη Βουλγαράκη έχει επιλέξει το τελευταίο διάστημα να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην προσωπική της ζωή, ακολουθώντας τον σύντροφό της στο εξωτερικό.

Το ζευγάρι δείχνει να διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της σχέσης τους, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς του κόσμου.