Eλένη Βρεττού CEO Credia Bank: Οι 6 άξονες για την ανάπτυξη της Τράπεζας

Τους 6 άξονες για την ανάπτυξη της Credia Bank παρουσίασε η CEO της Τράπεζας Ελένη Βρεττού μιλώντας για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 300 εκατ. ευρώ και το ενδιαφέρον για εξαγορές.

Παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα χρήσης 2025 της τράπεζας που ανακοίνωσε χθες στους αναλυτές, επεσήμανε την διπλή στόχευση που είχε η Credia Bank κατά την προηγούμενη χρονιά, δηλαδή την ανάπτυξη ταυτόχρονα με τον μετασχηματισμό της τράπεζας και ανέφερε τους στόχους για τα επόμενα χρόνια.

«Το 2026 συνεχίζουμε να εξελισσόμαστε και να επεκτείνουμε τις δραστηριότητες μας εντός και εκτός συνόρων, με στόχο την αύξηση του μεριδίου αγοράς, τον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους, την ενίσχυση της κερδοφορίας μας, τη διεύρυνση των πηγών εσόδων μας. Και άνοιξε παράθυρο για νέες εξαγορές στους τομείς των ασφαλειών και asset management».

Οι στρατηγικές προτεραιότητες του 2026 είναι:

-Συνέχεια της ανάπτυξης μας στην Ελλάδα χωρίς συμβιβασμό στα προϊόντα: Διευρυμένες λύσεις, νέα προϊόντα και άριστη εξυπηρέτηση για τους πελάτες μας.

-Η ομαλή συγχώνευση με την HSBC Malta: Η συναλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη εν αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2027. Το πλάνο της συγχώνευσης έχει συμφωνηθεί με την HSBC και βρίσκεται σε εξέλιξη.

-Ψηφιακός μετασχηματισμός: Ένα έργο διάρκειας 3 ετών που αφορά ανάπτυξη νέων ψηφιακών capabilities, νέων προϊόντων αλλά και διαδικασιών που θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και θα εξασφαλίσουν ένα βιώσιμο cost/income ratio.

-Δημιουργία αξίας μέσω Μ&A: Νέες συνεργασίες όπως η Euronet, με την οποία έχουμε το μεγαλύτερο δίκτυο ΑΤΜ στην Ελλάδα αλλά και με την Pantelakis Securities , η οποία διευρύνει τις δυνατότητες μας. Παράλληλα υπάρχει ενδιαφέρον για bancassurance & asset management.

-Δημιουργία κεφαλαίου: Βελτίωση στο asset – liability management, επέκταση, αποθέματα ασφαλείας.

-Ενίσχυση παρουσίας στις αγορές.

Αναφέρθηκε στην αναπτυξιακή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 300 εκατ. ευρώ και στην συμφωνία για την απόκτηση του 70% της HSBC Bank Malta, έναντι 200 εκατ. ευρώ σε σε μετρητά.