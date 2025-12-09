Ελένη Βρεττού: Τουλάχιστον μία νέα συνεργασία έως το τέλος του 2025 για την Credia Bank

Tο ενδεχόμενο για μία ή και δύο νέες συνεργασίες έως το τέλος του 2025 άφησε ανοιχτό η Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank, μιλώντας στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Futures Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο», το οποίο διοργανώνεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημόσιων Έργων (ΤΜΕΔΕ), στο κτίριο του Συλλόγου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος στην Αθήνα.



Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα της Τράπεζας της Ελλάδος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας την υψηλή θεσμική σημασία και το αναβαθμισμένο επίπεδο διαλόγου, που προωθεί το ΤΜΕΔΕ στο κρίσιμο πεδίο της βιώσιμης ανάπτυξης.



«Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος της χρονιάς θα είμαστε σε θέση να ανακοινώσουμε τουλάχιστον μία συνεργασία, αν όχι δύο», ανέφερε η κυρία Βρεττού, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία θα αφορά έναν από τις τρεις κλάδους των τραπεζο-ασφαλίσεων, της διαχείρισης περιουσίας και των χρηματιστηριακών εταιρειών. Κοιτάμε, συνέχισε, για «έξυπνες συναλλαγές που ταιριάζουν με τη φιλοσοφία μας».

Η Ελένη Βρεττού, διευθύνουσα σύμβουλος της Credia Bank συμμετέχει στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Redefining the Future Horizons: Σχεδιάζοντας τις βιώσιμες στρατηγικές του αύριο»

Ειδική αναφορά έκανε και στην πρόσφατη εξαγορά της HSBC Mάλτας, η οποία, όπως ανέφερε, έρχεται να διπλασιάσει τα μεγέθη της Credia Bank, από τα περίπου 7 δισ. ευρώ στα περίπου 16 δισ. ευρώ σε επίπεδο ενεργητικού, επισημαίνοντας ότι είναι μια εξαιρετικά κερδοφόρα τράπεζα, παράγοντας 100 εκατ. ευρώ κέρδη ετησίως. Με μικρή επένδυση από εμάς, μπορεί να αποφέρει πολύ μεγαλύτερη κερδοφορία, είπε, ενώ ταυτόχρονα επεσήμανε ότι με εφαλτήριο τη Μάλτα η Credia θα βελτιώσει το προϊοντικό αποτύπωμα, θα κλείσει δάνεια και να κάνει εξαγορές.

Επενδύσεις σε δύο μέτωπα

Η κυρία Ελένη Βρεττού, στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Η επόμενη ημέρα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος στη νέα ευρωπαϊκή οικονομική συνθήκη», η οποία έλαβε χώρα υπό τον συντονισμό της δημοσιογράφου Έφης Καραγιώργου, αναφέρθηκε σ' ένα μεγάλο πλάνο επενδύσεων, το οποίο εξελίσσεται σε δύο επίπεδα:

Σε επίπεδο ψηφιακών εφαρμογών και ψηφιακού μετασχηματισμού. «Να ξηλώσουμε εκ βάθρων ό,τι έχει σήμερα η τράπεζα και να το στήσουμε από την αρχή», επεσήμανε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για μια επένδυση άνω 60 εκατ. ευρώ σε βάθος τριετίας.

Σε επίπεδο φυσικών καταστημάτων, όπου τρέχει μια επένδυση περίπου 30 εκατ. ευρώ.

Όσον αφορά τη δανειοδοτική δραστηριότητα της Credit Bank, η επικεφαλής της τράπεζας υπενθύμισε ότι έχει μερίδιο αγοράς 16% στην πιστωτική επέκταση, κάτι που σημαίνει ότι είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη τράπεζα στην Ελλάδα. Πρόσθεσε δε, ότι τα φετινά νούμερα της πιστωτικής επέκτασης θα ξεπεράσουν τον αρχικό στόχο του 1 δισ. ευρώ, εκτιμώντας ότι θα ανέλθουν στο 1,2 δισ. ευρώ. «Είμαστε πλέον ξεκάθαρα ο 5ος τραπεζικός πυλώνας στη χώρα», ανέφερε.



Ερωτηθείσα για την έκθεση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εξήγησε ότι το 50% των εκταμιεύσεων της Credia Bank αφορά τις ΜμΕ. «Δεν είναι μόνο το αν εγκρίνεις ένα δάνειο. Είναι το πόσο γρήγορα το κάνεις και τι υπηρεσίες προσφέρεις», συνέχισε, ενώ όπως είπε το 85% του χαρτοφυλακίου αφορά μικρές χρηματοδοτήσεις έως 1 εκατ. ευρώ.



Αναφέρθηκε επίσης στη «μάχη» μεταξύ ψηφιακού και φυσικού, επισημαίνοντας ότι «πρέπει να βρούμε την ισορροπία στον ψηφιακό κόσμο που νοσταλγεί και το αναλογικό», ενώ σχετικά με την τραπεζική ένωση, παρατήρησε ότι η Ευρώπη παραμένει μια κατακερματισμένη ήπειρος, η οποία δεν μπορεί να πάρει εύκολα αποφάσεις. Γι' αυτό οι ευρωπαϊκές τράπεζες δεν είναι τόσο ανταγωνιστικές σε σχέση με τις αμερικανικές, πρόσθεσε.



Ευρύτερα για το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, επισήμανε ότι οι ελληνικές τράπεζες τον τελευταίο χρόνο έχουν μια πολύ αυξημένη εξωστρέφεια. «Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούν τα κεφάλαιά τους για να διευρύνονται», δήλωσε, προβλέποντας ότι θα έχουν και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο στο επόμενο μεγάλο στοίχημα της ΕΕ, το οποίο αφορά την άμυνα.

