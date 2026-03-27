Ελένη Ζιώγα: «Στα 17 μου παντρεύτηκα και τελειώσαμε το σχολείο μαζί με τον σύζυγό μου»

Η Ελένη Ζιώγα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Buongiorno» και αποκάλυψε πως εκμεταλλεύτηκε τον χωρισμό των γονιών της ώστε να φύγει κι εκείνη από το σπίτι της και να κάνει τη δική της οικογένεια και μάλιστα σε πολύ μικρή ηλικία! «Την κόρη μου την απέκτησα 19 ετών. Είχα ήδη παντρευτεί. Παντρεύτηκα στα 17 μου. Εκείνη την εποχή ήταν απολύτως επανάσταση, δεν γινόταν ποτέ αυτό.

Δεν κλεφτήκαμε, δηλαδή κλεφτήκαμε με τη γενική έννοια του όρου. Δεν είναι ότι υπήρχε τέτοιο απαγορευτικό από το σπίτι. Ήταν γενικώς τα πράγματα λίγο… ξεχαρβαλωμένα οπότε μέσα εκεί βρήκαμε την ευκαιρία! Μετά συνεχίσαμε και πήγαμε μαζί σχολείο. Τις δύο τελευταίες τάξεις τις τελειώσαμε μαζί, ενώ ήμασταν παντρεμένοι. Είναι το έργο της ζωής μου, οπότε δεν με ενδιαφέρει να το κάνω αναπαραγωγή».

«Είχες την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να πεθάνεις ποτέ»

Οικονομικά τα βγάζαμε πέρα με τα βοηθήματα δεξιά και αριστερά. Εγώ δούλεψα αμέσως, δούλευα παράλληλα. Από μικρό παιδί δούλευα. Έκανα baby sitting, ό,τι βρισκόταν το έκανα. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να μην δουλεύει ο άνθρωπος. Μου άρεσε πάρα πολύ να δουλεύω σε οποιαδήποτε δουλειά. Με οποιαδήποτε δουλειά καταπιανόμουν, το ευχαριστιόμουν!

Ήταν πολύ ωραία εκείνα τα χρόνια. Πρώτα από όλα είχες την αίσθηση ότι δεν πρόκειται να πεθάνεις ποτέ. Αυτό είναι μία καταπληκτική αίσθηση που σε κάνει να χαίρεσαι για τα πάντα. Ζούσαμε τη στιγμή, ζούσαμε τις παρέες, είχαν όλα μια χαρά. Ήταν η Μεταπολιτευτική περίοδος τότε. Η Ελλάδα δεν ήταν όπως είναι σήμερα. Η Ελλάδα ζούσε την αισιοδοξία που είχε σταματήσει την περίοδο της Χούντας. Υπήρχε μια συνθήκη ότι όλα από δω και πέρα θα πάνε καλά».