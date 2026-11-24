Συντετριμμένη η Ελένη Ράντου, που μοιράστηκε τον θάνατο της μητέρας της μέσα από το προσωπικό προφίλ της στο facebook, αποχαιρετώντας την: «Καλό ταξίδι αγαπημένη μου. Να δώσεις μια αγκαλιά και στο μπαμπά. Για ποιο ταξίδι κίνησες να πας; Θα σε θυμάμαι και θα σ’ αγαπώ ψυχή μου. Πέτα ψηλά τώρα».

Τη συγκινητική ανάρτηση τη συνόδευσε με μια παλιά φωτογραφία των γονιών της.

Δυο χρόνια νωρίτερα, τον Σεπτέμβριο του 2024, η Ελένη Ράντου είχε μιλήσει στο «Στούντιο 4» στην ΕΡΤ για τη μάχη που έδινε η μητέρα της με την άνοια. Μάλιστα, περιέγραψε γλαφυρά τη δυσκολία της κατάστασής της και το πως είναι να βλέπει να επιδεινώνεται. Τότε η ηθοποιός είχε ομολογήσει ότι δούλευε πάρα πολύ ώστε να αποσπάται η προσοχή της από όσα ζούσε: «Δεν μπορώ με αυτό το πράγμα να συμφιλιωθώ. Αυτή η ασθένεια έχει πολλά στάδια. Μέχρι να συμφιλιωθείς με το ένα, έρχεται το επόμενο που είναι ακόμα χειρότερο. Ξέρεις τι έχω κάνει; Δουλεύω πάρα πολύ. Για να αποσπάσω την προσοχή μου»

Ειδική αναφορά είχε κάνει για την ανάγκη που υπάρχει ώστε το κράτος να μεριμνήσει για όλους όσοι χρειάζονται φροντίδα: «Είναι πάρα πολλά λεφτά αλλά κανένα ταμείο δεν τα δικαιολογεί. Είναι μια επικίνδυνη ασθένεια είναι αβάσταχτη. Έχεις έναν άνθρωπο που δεν ξέρεις αν θα γυρίσει να πάρει να βάλει κάτι στο στόμα του το οποίο θα είναι θανατηφόρο. Μακάρι να ξεκινήσει μια κρατική μέριμνα για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται στη θέση να φροντίζονται και ακινητοποιούνται»».

Λίγους μήνες νωρίτερα ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Μπαμπα-δες» της ΕΡΤ. Ανάμεσα σε άλλα, η ηθοποιός μίλησε για την ασθένεια της μητέρας και την βοήθεια που ζήτησε η ίδια από ψυχίατρο: «Είναι επτά χρόνια και ακόμα πηγαίνω και βλέποντας την κατάσταση λυγίζω…δεν… Και ψυχολογική υποστήριξη να έχω, είσαι αβοήθητος στα πρακτικά. Το να πάω διακοπές, παρότι μπορώ να έχω γυναίκες για φροντίδα πάντα υπάρχει κάτι που πρέπει να κάνεις εσύ. Κάθε Τρίτη εγώ πρέπει να είμαι πίσω».