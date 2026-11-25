Ένα αινιγματικό μήνυμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δημοσίευσε η Ελεονώρα Μελέτη, προκαλώντας ερωτήματα για το πρόσωπο ή το περιστατικό στο οποίο ενδεχομένως αναφερόταν.

Η ευρωβουλευτής έκανε την ανάρτηση σε μια ημέρα κατά την οποία η τηλεοπτική επικαιρότητα απασχολείται έντονα με την αντιπαράθεση ανάμεσα στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία σημειώθηκε στον αέρα του OPEN και έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις.

Συγκεκριμένα, η Ελεονώρα Μελέτη ανάρτησε ένα Instagram story με τη φράση: «Έλα καλέ. Αυτό δεν ήταν τίποτα. Υπάρχει και χειρότερος». Σε ποιον αναφέρεται άραγε η παρουσίαστρια και με ποιον τον συγκρίνει; Η χρονική συγκυρία, πάντως δεν πέρασε απαρατήρητη με αρκετούς να αναρωτιούνται αν το μήνυμά της σχετίζεται με το περιστατικό που βρίσκεται στο επίκεντρο της τηλεοπτικής επικαιρότητας ή όχι.