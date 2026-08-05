Στο πλευρό της δημοσιογράφου του OPEN, που βρέθηκε στο στόχαστρο μετά από ένα στιγμιαίο ξέσπασμα γέλιου κατά τη διάρκεια ζωντανής σύνδεσης από τα πύρινα μέτωπα, στάθηκε δημόσια η Ελεονώρα Μελέτη. Με μια ανάρτηση γεμάτη αιχμές, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην παρουσιάστρια δεν περιορίστηκε στην υπεράσπιση της συναδέλφου της, αλλά άνοιξε μια ευρύτερη συζήτηση για όσα -όπως υποστηρίζει- συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες.

Το θέμα πήρε γρήγορα διαστάσεις στα social media, όπου το σχετικό βίντεο αναπαράχθηκε μαζικά. Πολλοί χρήστες έκριναν ότι η αντίδραση της ρεπόρτερ δεν συμβάδιζε με τη σοβαρότητα της κατάστασης, ενώ άλλοι στάθηκαν στο γεγονός ότι επρόκειτο για μια ανθρώπινη και αυθόρμητη στιγμή.

Η δημόσια στήριξη στη δημοσιογράφο του OPEN

Η Ελεονώρα Μελέτη επέλεξε να πάρει ξεκάθαρη θέση μέσω Instagram, εκφράζοντας τη στήριξή της στη νεαρή δημοσιογράφο. Παράλληλα, άφησε σαφείς αιχμές για πρόσωπα του τηλεοπτικού χώρου, υποστηρίζοντας πως η δημόσια εικόνα δεν αντικατοπτρίζει πάντα την πραγματικότητα.

Στην ανάρτησή της έγραψε:

«Κάποιοι ενοχλήθηκαν από μία άτυχη στιγμή μιας δημοσιογράφου κατά το ρεπορτάζ και δεν ενοχλούνται από τη συνεχή, επιτηδευμένη, δήθεν πολιτικορεκτίλα μερικών που διαρκεί όσο είναι ανοιχτά τα φώτα της κάμερας».

«Ε ρε και να ξέρατε χαρακτήρες και συμπεριφορές»

Η ανάρτησή της ολοκληρώθηκε με μια φράση που προκάλεσε ακόμη μεγαλύτερη συζήτηση. Η συγκεκριμένη αναφορά ερμηνεύτηκε από πολλούς ως έμμεση κριτική προς πρόσωπα της τηλεόρασης, αφήνοντας να εννοηθεί πως πίσω από τη δημόσια εικόνα κρύβονται συμπεριφορές που οι τηλεθεατές δεν γνωρίζουν.

Το βίντεο που προκάλεσε αντιδράσεις

Η αφορμή για τη δημόσια παρέμβαση της Ελεονώρας Μελέτη ήταν το βίντεο από ζωντανή σύνδεση του OPEN με τα πύρινα μέτωπα, όπου η ρεπόρτερ φαίνεται να γελά για λίγα δευτερόλεπτα κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ.

Το στιγμιότυπο έκανε τον γύρο των social media και προκάλεσε αντικρουόμενες αντιδράσεις. Άλλοι θεώρησαν πως επρόκειτο για μια άστοχη στιγμή που δεν ταίριαζε με το κλίμα της κάλυψης, ενώ δεν έλειψαν και όσοι υπενθύμισαν ότι τέτοιες αυθόρμητες αντιδράσεις μπορούν να συμβούν σε κάθε ζωντανή μετάδοση.

Η παρέμβαση της Ελεονώρας Μελέτη έδωσε νέα διάσταση στη συζήτηση, μεταφέροντας το ενδιαφέρον από το ίδιο το περιστατικό στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται δημόσια οι άνθρωποι της τηλεόρασης και στα όρια ανάμεσα στην κριτική και την υποκρισία.