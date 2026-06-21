Μια χιουμοριστική στιγμή από την καθημερινότητά τους μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ελεονώρα Μελέτη, δημοσιεύοντας βίντεο από τη φάρσα που της έκανε ο σύζυγός της, Θοδωρής Μαροσούλης.

Η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δέχτηκε τηλεφώνημα από τον σύζυγό της, ο οποίος της είπε πως ένα φίδι είχε μπει στο ενυδρείο του σπιτιού και είχε κατασπαράξει τα ψάρια τους.

Η περιγραφή ήταν αρκετή για να προκαλέσει την έντονη αντίδρασή της.

«Τι λες ρε Θοδωρή; Έφαγε τα ψάρια; Δεν είναι δυνατόν. Τα ψάρια ζήσανε 15 χρόνια μέσα σε αυτό το ενυδρείο και φύγανε από το φίδι; Δεν σε πιστεύω. Δεν το πιστεύω, βάλε την κάμερα και στείλε μου το βίντεο. Είμαι έξαλλη… μα τω Θεώ, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα», ακούγεται να λέει η Ελεονώρα Μελέτη.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Θοδωρής Μαροσούλης αποκάλυψε πως επρόκειτο για φάρσα, με την ίδια να συνειδητοποιεί πως είχε πέσει θύμα του χιούμορ του συζύγου της.

Η παρουσιάστρια και πολιτικός αντιμετώπισε τελικά με χαμόγελο το περιστατικό, αποκαλύπτοντας μάλιστα πως υπήρχαν και άλλα αποσπάσματα από την τηλεφωνική συνομιλία που δεν δημοσιεύτηκαν.

Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης είναι μαζί εδώ και αρκετά χρόνια. Παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο τον Δεκέμβριο του 2017, ενώ τον Απρίλιο του 2018 απέκτησαν την κόρη τους, Αλεξάνδρα. Το καλοκαίρι του 2023 πραγματοποίησαν και τον θρησκευτικό τους γάμο, ο οποίος συνδυάστηκε με τη βάφτιση της κόρης τους.