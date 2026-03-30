Ελεονώρα Μελέτη: «Ο σύζυγός μου είναι ένα ιδανικό αρσενικό πρότυπο για την κόρη μας»

Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και μίλησε για τα πρότυπα που πρέπει να έχουν τα παιδιά από μικρή ηλικία ώστε όταν στο μέλλον βρεθούν σε μια σχέση που δεν τα σέβονται να μην υπομένουν την κακοποίηση, αλλά να αποχωρούν. «Στην κόρη μου προσπαθώ να της εξηγήσω ότι πρέπει να σεβόμαστε τον εαυτό μας, την αξιοπρέπειά μας για να μπορούμε να αναγνωρίζουμε αν και οι άλλοι μας σέβονται.

Και όταν βλέπουμε ότι δεν μας σέβονται, αποχωρούμε. Ούτε παρακαλούμε, ούτε διαπραγματευόμαστε, ούτε υπομένουμε, ούτε ελπίζουμε. Τα κακοποιητικά περιβάλλοντα είναι ξεκάθαρα! Πρέπει να αποχωρούμε. Και προσπαθώ να της δώσω να καταλάβει ότι αξίζει και να τη σέβονται και να αγαπιέται και να τη φροντίζουν».

«Της δείχνει πως πρέπει να αγαπιέται από έναν άντρα»

«Βοηθάει πάρα πολύ και το ότι έχω ένα εξαιρετικό αρσενικό πρότυπο μέσα στο σπίτι. Είναι ιδανικό πρότυπο για μια κοπέλα αυτό το πρότυπο που έχει ο Θοδωρής (Μαροσούλης). Είναι συγκινητικό το πόσο καλό αρσενικό πρότυπο είναι. Είναι από τους μπαμπάδες που είναι τρυφερός, είναι εκδηλωτικός, δείχνει δηλαδή στο κορίτσι του πώς πρέπει να αγαπιέται από έναν άντρα.

Το δείχνει και μέσα από τη στάση του σε μένα και μέσα από τη στάση του στο παιδί. Θεωρώ λοιπόν ότι, παίρνει ερεθίσματα του πώς να αναγνωρίζει πού μένει και πού φεύγει».