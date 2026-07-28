Ελεονώρα Μελέτη: «Όταν βγήκα στη δημόσια σφαίρα λεγόντουσαν πράγματα για μένα τα οποία ήταν μηνύσιμα»

Η Ελεονώρα Μελέτη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «The Room» του FLASH TV και αποκάλυψε στη Χρίσλα Γεωργακοπούλου όσα λέγονταν για εκείνη γυναίκες συνάδελφοί της, που σήμερα - στην εποχή του politically correct- θα ήταν μηνύσιμα!

«Το μεγαλύτερο ψυχικό τραύμα που με οδήγησε σε πολύ ωραία μονοπάτια που πραγματικά έχω σμιλευτεί μέσα από αυτό και έχω γίνει ο άνθρωπος που ήθελα και σίγουρα όχι ο άνθρωπος που δεν ήθελα, ήταν ο τρόπος που με υποδέχτηκαν στο σινάφι μας και με διαχειρίστηκαν τηλεοπτικά συνάδελφοι όταν εγώ βγήκα στη δημόσια σφαίρα που εκείνη την εποχή λεγόντουσαν πράγματα τα οποία ήταν μηνύσιμα. Σήμερα, στην εποχή της πολιτικής ορθότητας, δεν θα τολμούσε κανείς να τα πει. Υποκριτικό πολύ. Γιατί προτιμώ αυτό που λες να το πεις από το να μου λες κάτι το αντίθετο για να είσαι αρεστός, αλλά να λες ψέματα στον κόσμο για να γίνεις αρεστός ή που κρίνεσαι».

«Έχουν ειπωθεί τα χειρότερα»

«Το άσχημο είναι ότι τα πιο πικρόχολα και πληγωτικά λόγια τα έχω ακούσει από τους συναδέλφους μας. Γυναίκες! Από γυναίκες που σήμερα έχουν την καριέρα τους, θεωρούνται μεγάλα ονόματα, που μάχονται και για τα γυναικεία δικαιώματα, για τη γυναικεία αλληλεγγύη, για την πολιτική ορθότητα, που κάθε φορά που ειπώνεται κάτι είναι: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουν ειπωθεί τα χειρότερα… Αριθμητικά, ανήκω στην προηγούμενη γενιά από αυτές, δεν λέμε ψέματα…»