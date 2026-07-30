Ελεονώρα Μελέτη: Σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της νέας φωτιάς στην Πάρο - Βίντεο από το σημείο

Η Ελεονώρα Μελέτη βρίσκεται στην Πάρο για τις καλοκαιρινές της διακοπές. Η δημοσιογράφος και ευρωβουλευτής είχε επιλέξει το νησί και συγκεκριμένα τη Νέα Χρυσή Ακτή (New Golden Beach) γιατί είναι μια μεγάλη αμμώδης παραλία που φημίζεται για τα καθαρά νερά, τους ισχυρούς ανέμους και το windsurfing, ένα άθλημα που η ίδια λατρεύει και προσπαθεί να το κάνει όσο πιο συχνά μπορεί.

Ελεονώρα Μελέτη: Σε κατάσταση συναγερμού εξαιτίας της νέας φωτιά στην Πάρο.



Η ευρωβουλευτής μοιράστηκε στο Instagram ένα βίντεο με τα όσα επικρατούν αυτή τη στιγμή στο νησί όπου κάνει διακοπές. pic.twitter.com/i6KDyEa2ph — Flash.gr (@flashgrofficial) July 30, 2026

Δυστυχώς η νέα πυρκαγιά στην Πάρο είναι αρκετά κοντά στο σημείο όπου βρίσκεται, όπως αποδεικνύει και το story που ανάρτησε στο Instagram, οπότε η Ελεονώρα βρίσκεται σε επιφυλακή ώστε εάν χρειαστεί να εκκενώσει το μέρος όπου διαμένει να το κάνει άμεσα ακολουθώντας πάντα τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών…