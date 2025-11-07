Ελεονώρα Μελέτη: «Τα φύλα είναι δύο - Όσοι θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες μπορούν να το κάνουν»

Αντιδράσεις προκάλεσε η τοποθέτηση της Ελεονώρας Μελέτη σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και το ζήτημα της ταυτότητας φύλου.

Η ευρωβουλευτής της ΝΔ και δημοσιογράφος, σε ανάρτησή της στο Instagram, δηλώνει ότι τα φύλα είναι δύο και «οι μεσοφυλικές παραλλαγές που εντοπίζονται σπανιότατα» δεν αλλάζουν αυτήν «την βιολογική πραγματικότητα».

Τονίζοντας ότι «τα φύλα δεν είναι σε φάσμα» και υπερασπιζόμενη τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης για τα δικαιώματα των γυναικών, η Ελεονώρα Μελέτη σημειώνει ότι όσοι νιώθουν «ότι καταπατώνται τα δικαιώματα τους επειδή: δεν θέλουν να «χωρέσουν» σε φύλο, θέλουν να προσδιορίζονται μπανάνες , γάτες, μαντζουράνες, Ναπολέοντες κλπ, θέλουν να νιώθουν κ να εκφράζονται αλλιώς ως προς το αναμενόμενο για το βιολογικό τους φύλο, θέλουν Δευτέρα με πέμπτη να νιώθουν το ένα φύλο, κ πσκ να εκφράζονται με το άλλο, μπορούν να το κάνουν ελεύθερα! Δεν καταπατάται κανένα τους δικαίωμα!».