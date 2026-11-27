Η Ελεονώρα Μελέτη μίλησε για το βίντεο με τον καβγά Στραβελάκη – Παπακωστοπούλου, αλλά και την κακοποιητική συμπεριφορά που βίωσε όταν εργαζόταν σε τηλεοπτικό σταθμό. «Εγώ βλέπω σε όλο αυτό που έχει γίνει, γιατί το έχω παρακολουθήσει αποσπασματικά και μέσα από τα sites περισσότερο, έχει δύο πυλώνες τώρα αυτό το πράγμα: έχει αυτό που έγινε και αυτό που βγήκε. Αυτό που έγινε για μένα έχει χαρακτηριστικά τα οποία είναι υπό συζήτηση, αλλά και το ότι βγήκε επίσης», είπε στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι».

«Εγώ ξέρω αρκετούς χειρότερους»

Η Μελέτη αναφέρθηκε επίσης και στην ανάρτηση που έκανε στα social media και έλεγε: «Έλα καλά, αυτό δεν ήταν τίποτα. Υπάρχει και χειρότερος» και μίλησε για τη δική της ιστορία. «Εσείς δεν έχετε δει και χειρότερα; Εγώ ξέρω αρκετούς. Πώς να αποκαλύψω ποιος ήταν; Δεν γίνεται! Παρά το γεγονός και είναι πολύ σημαντικό να το πούμε αυτό, ότι υπάρχει νόμος στην ελληνική νομοθεσία και μάλιστα είναι της κυβέρνησής μας, που προστατεύει τον εργαζόμενο από τις συνθήκες εκφοβισμού. Υπάρχουν κυρώσεις, υπάρχει νόμος. Είναι η σύμβαση 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που η Ελλάδα επικύρωσε το 2019 και σου λέει ότι σε περίπτωση που αντιμετωπίζεις εργασιακή παρενόχληση, εκφοβισμό, βία, ορίζεται και πώς είναι αυτή η βία, έχεις το δικαίωμα να κάνεις καταγγελίες. Οι καταγγελίες αυτές να είναι μυστικές. Να κάνεις καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας, στον οργανισμό που εργάζεσαι και ο οργανισμός είναι υποχρεωμένος να κάνει και την έρευνά του, πάντα με διακριτικότητα και πάντα προστατεύοντας τον εργαζόμενο και να τον προστατεύει μάλιστα και από την αντεκδικητική απόλυση, δηλαδή να σε απολύσω επειδή μίλησες.

Όλα αυτά θεωρώ ότι αν ήταν πολύ πιο ξεκάθαρα γνωστά στους εργαζόμενους, αλλά και εφαρμόσιμα στους οργανισμούς, η διαδικασία προστασίας των εργαζομένων θα ήταν πάρα πολύ πιο εύκολη. Τώρα βλέπουμε ότι κάπου λίγο χάνονται τα πράγματα. Πας, κάνεις την καταγγελία σου, θα υπάρξουν αυτοί που θα σου πούνε έλα τώρα, αφού έτσι είναι αυτή η δουλειά. Όχι, καμία δουλειά δεν πρέπει να είναι έτσι. Όχι, έλα αφού τον ξέρεις έτσι είναι. Όχι, κανένας δεν πρέπει να είναι έτσι και αν είναι έτσι, δεν είμαι υποχρεωμένη να τον ανέχομαι. Όλοι θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να μιλάμε στους ανθρώπους, έναν τρόπο να επιλύνουμε τις διαφορές μας, έναν τρόπο να διαφωνούμε, έναν τρόπο εν πάση περιπτώσει να κρατούνται οι εργασιακές ισορροπίες.

Το να το κυνηγήσω νομικά το είχα σκεφτεί, το είχα συζητήσει. Θεώρησα όμως ότι το να κυνηγήσω ένα ολόκληρο κανάλι για μια ατομική συμπεριφορά είναι άδικο. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω το έκανα. Έκανα και τις καταγγελίες μου, έκανα και τις συζητήσεις μου. Γνωστοποιήθηκε το θέμα. Εκείνη την περίοδο εγώ χρειαζόμουν βέβαια για να γίνει και πιο οργανωμένα και την συμπαράσταση και την καταγγελία βεβαίως και των υπολοίπων, οι άνθρωποι φοβόντουσαν. Υπήρχε και ένα μεγάλο καθεστώς πίεσης και φόβου για το αν θα χαθούν οι δουλειές, αν θα χαθούν οι θέσεις εργασίας, όλα τα σχετικά. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει τα δικαιώματα που έχει και οι εταιρίες επίσης τις υποχρεώσεις που έχουν».