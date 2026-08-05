Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για τη φωτιά στα Φίχτια Αργολίδας μετά την απολογία τους

Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά την απολογία τους ενώπιον των δικαστικών αρχών στο Ναύπλιο ο άνδρας και η γυναίκα που κατηγορούνται για εμπρησμό από αμέλεια, σχετικά με τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στις 31 Ιουλίου στην περιοχή Φίχτια του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, όπου έδωσαν τις εξηγήσεις τους για τις συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά. Μετά την ολοκλήρωση της απολογητικής διαδικασίας, αποφασίστηκε να αφεθούν ελεύθεροι, ενώ η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Ναυπλίου είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς και φίλοι των δύο κατηγορουμένων, οι οποίοι περίμεναν με αγωνία την εξέλιξη της διαδικασίας. Στο άκουσμα της απόφασης για την αποφυλάκισή τους, ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς, αγκαλιάζοντάς τους και εκδηλώνοντας τη συμπαράστασή τους.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ/EUROKINISSI

Η υπόθεση αφορά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της 31ης Ιουλίου στα Φίχτια Αργολίδας και κινητοποίησε ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την αρχική ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε κατά τη διάρκεια γεωργικών εργασιών με τρακτέρ και καταστροφέα, όταν σπινθήρες προκάλεσαν την ανάφλεξη της ξηρής βλάστησης, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί γρήγορα στην περιοχή.

Η επόμενη μέρα της φωτιάς στα Φίχτια Αργολίδας/EUROKINISSI

Η προανάκριση και η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.