Ελευσίνα: Αδιανόητη γκάφα- Ακούστηκε ο ύμνος της χούντας στην κατάθεση στεφάνων για την 25η Μαρτίου

Αδιανόητη γκάφα στην Ελευσίνα στη διάρκεια της τελετής κατάθεσης στεφάνων για την εθνική επέτειο της 25η Μαρτίου.

Στην πλατεία Ηρώων, την ώρα της κατάθεσης των στεφάνων άρχισε να ακούγεται από τα μεγάφωνα ο ύμνος της χούντας προκαλώντας μεγάλη αναταραχή ανάμεσα στους παρευρισκόμενους, ιδιαίτερα στους μεγαλύτερους σε ηλικία που αναγνώρισαν αμέσως το άκουσμα.

Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Ελευσίνας μιλά για «απαράδεκτο γεγονός» και τονίζει πως ήδη έχουν ζητηθεί εξηγήσεις από την εταιρεία που είχε αναλάβει την οπτικοακουστική κάλυψη της εκδήλωσης.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ελευσίνας

Το απαράδεκτο γεγονός, κατά τη διάρκεια της σημερινής τελετής κατάθεσης στεφάνων στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, το σύντομο έστω απόσπασμα χουντικού ύμνου που ακούστηκε, καταδικάζεται απερίφραστα από τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή .

Ανεξάρτητα από τις όποιες εξηγήσεις της εταιρείας για την τεχνική διοργάνωση της εκδήλωσης, που έφερε και την ευθύνη της μετάδοσης εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας έστω και αν έγκαιρα διακόπηκε η μετάδοση από τους παρόντες στην αρχή της τελετής .

Ο Δήμαρχος εγγράφως έχει ήδη ζητήσει εξηγήσεις από τους υπεύθυνους της εταιρείας, η οποία έχει την ευθύνη της οπτικοακουστική κάλυψης της εκδήλωσης .