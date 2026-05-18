Ελευσίνα: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από τη σφοδρή μετωπική σύγκρουση στην παλαιά εθνική

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 το βράδυ της Κυριακής (17/05), στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών - Κορίνθου, στην περιοχή της Ελευσίνας, όταν δύο οχήματα συγκρούστηκαν μετωπικά υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, ένα άτομο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ τρεις ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν. Για τον απεγκλωβισμό τους επιχείρησαν 15 πυροσβέστες, με τη συνδρομή ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Οι τρεις τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύονται. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εξ αυτών είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι δύο φέρουν ελαφρύτερα τραύματα.

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία σημειώθηκε η θανατηφόρα σύγκρουση, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.