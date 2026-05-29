Ελευσίνα: Επένδυση-μαμούθ και 10.000 θέσεις εργασίας με τη συμφωνία Ελλάδας, ΗΠΑ και Νότιας Κορέας

Τη δημιουργία ενός νέου ναυπηγικού, βιομηχανικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα σηματοδοτεί η συμφωνία «Project Trident», που προέκυψε από τη στρατηγική συνεργασία Ελλάδας, Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας. Η συμφωνία στρατηγικής συμμαχίας υπογράφηκε μεταξύ της ONEX και της Hanwha Ocean στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Στόχος είναι η μετατροπή της περιοχής σε περιφερειακό κέντρο ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης, με δυνατότητα εξυπηρέτησης τόσο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων όσο και συμμαχικών ναυτικών δυνάμεων στην Ανατολική Μεσόγειο, τη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα.

Επένδυση 1,35 δισ. ευρώ σε τρεις φάσεις

Στην «καρδιά» του σχεδίου βρίσκεται επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 1,35 δισ. ευρώ, το οποίο αναπτύσσεται σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, ύψους 150 εκατ. ευρώ, αφορά την ενίσχυση των δυνατοτήτων συντήρησης και επισκευής πλοίων με νέες εγκαταστάσεις και δεξαμενές.

Η δεύτερη φάση, με προϋπολογισμό 200 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει την αναβάθμιση λιμενικών υποδομών και τη δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων logistics. Η τρίτη και μεγαλύτερη φάση, ύψους 1 δισ. ευρώ, προβλέπει την εγκατάσταση προηγμένου βιομηχανικού εξοπλισμού και αυτοματοποιημένων γραμμών παραγωγής, με δυνατότητα υποστήριξης ακόμη και προγραμμάτων ναυπήγησης υποβρυχίων.

10.000 θέσεις εργασίας και ισχυρό αποτύπωμα στην οικονομία

Το εγχείρημα εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει έως και 10.000 άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια. Παράλληλα, η συμβολή του στην ελληνική οικονομία μπορεί να φτάσει έως το 0,8% του ΑΕΠ ετησίως.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας, με στόχο η προστιθέμενη αξία να φτάσει έως και το 70% στα προγράμματα που θα αναπτυχθούν.

Στρατηγική σημασία και διεθνής συνεργασία

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγική πρωτοβουλία που ενισχύει την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε περιφερειακό κόμβο ναυτικής άμυνας.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Εξωτερικών Χάρης Θεοχάρης έκανε λόγο για συμφωνία ιστορικής σημασίας, που συνδυάζει αμερικανική τεχνολογία, κορεατική ναυπηγική τεχνογνωσία και ελληνικές παραγωγικές δυνατότητες.

«Η Ελλάδα από αγοραστής γίνεται παραγωγός»

Ο επικεφαλής της ONEX, Πάνος Ξενοκώστας, υπογράμμισε ότι η συμφωνία αλλάζει τα δεδομένα για τη ναυπηγική βιομηχανία της χώρας, επιτρέποντας τη μετάβαση από τον ρόλο του αγοραστή αμυντικών συστημάτων σε εκείνον του παραγωγού και υποστηρικτή προηγμένων δυνατοτήτων.

Αντίστοιχα, εκπρόσωποι της Νότιας Κορέας και της Hanwha τόνισαν ότι η συνεργασία ανοίγει τον δρόμο για μεταφορά τεχνογνωσίας, νέες επενδύσεις και περαιτέρω ανάπτυξη της βιομηχανικής συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ