Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Ελεύθερη και η αστυνομικός επόπτρια του Α.Τ Αγίων Αναργύρων

Ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της εμφάνισης δύο φορές το μήνα σε αστυνομικό τμήμα αφέθηκε η αστυνομικός-επόπτρια του Α.Τ. Αγίων Αναργύρων, μετά την απολογία της για θανατηφόρα έκθεση, για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.



Αντίστοιχη απόφαση είχαν λάβει εισαγγελέας και ανακριτής και για τους άλλους τρεις κατηγορουμένους, την αξιωματικό υπηρεσίας, τον σκοπό του τμήματος και τον τηλεφωνητή του 100.



Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά την απολογία της η επόπτρια υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο χώρο της αξιωματικού υπηρεσίας, όπου κατέφυγε η άτυχη κοπέλα για να ζητήσει βοήθεια.



Κατά τις ίδιες πηγές, υποστήριξε ότι όταν πήγε στο γραφείο της άκουσε την Κυριακή, αλλά δεν κατάλαβε ότι υπήρχε κίνδυνος για τη ζωή της.



«Την είδα να φεύγει και άκουσα να λέει ότι θα πάρω περιπολικό. Εγώ επέστρεψα στο γραφείο μου για να πάρω τα πράγματα μου. Δεν αντιλήφθηκα να υπάρχει κάποιος κίνδυνος για την Κυριακή. Θεωρώ ότι εις βάρος μου κατηγορία δεν στοιχειοθετείται λόγω έλλειψης δόλου», φέρεται να υποστήριξε μεταξύ άλλων η επόπτρια.