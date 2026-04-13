«Ελεύθερη πτώση» για τον Στέφανο Τσιτσιπα στην παγκόσμια κατάταξη - Σε ποια θέση βρίσκεται

Η πτωτική πορεία του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη συνεχίζεται, με τον γνωστό τενίστα να γνωρίζει νέα σημαντική υποχώρηση μετά το τουρνουά του Μόντε Κάρλο.

Ο άλλοτε Νο.3 του κόσμου -το όχι και τόσο μακρινό 2021- αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο, γνωρίζοντας την ήττα από τον Φρανσίσκο Σερούντολο, αποτέλεσμα που του κόστισε 200 πολύτιμους βαθμούς. Η απώλεια αυτή αποτυπώθηκε άμεσα στην κατάταξη, με τον Τσιτσιπά να υποχωρεί κατά 19 θέσεις και να βρίσκεται πλέον στο Νο.67 του κόσμου, από το Νο.48 όπου βρισκόταν μέχρι πρότινος.

Την ίδια ώρα, στο ranking ξεχώρισε η επιστροφή του Γιανίκ Σίνερ στην κορυφή, γεγονός που αναδιαμόρφωσε την εικόνα στην κορυφή του παγκόσμιου τένις. Δεύτερος είναι ο Αλκαράθ, τρίτος ο Σβέρεφ και στην 4η θέση βρίσκεται ο θρύλος του αθλήματος, Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Έλληνας τενίστας καλείται πλέον να αντιδράσει άμεσα, με την επόμενη πρόκληση να βρίσκεται μπροστά του. Συγκεκριμένα, θα αγωνιστεί στο τουρνουά του Μονάχου (BMW Open), όπου την Τρίτη 14 Απριλίου θα αντιμετωπίσει τον Φαμπιάν Μαροζάν, αναζητώντας μια νέα αρχή.