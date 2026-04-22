Ελεύθεροι διαχειριστής και ιδιοκτήτρια της μηχανής που οδηγούσε ο 16χρονος που παρέσυρε τη 16χρονη

Ελεύθεροι μετά τις απολογίες τους αφέθηκαν ο φερόμενος ως διαχειριστής και η φερόμενη ως ιδιοκτήτρια της μηχανής που οδηγούσε ο 16χρονος με καταγωγή από το Σουδάν και προκάλεσε το σοβαρό τροχαίο με θύμα τη 16χρονη στην οδό Λιοσίων.

Ανακριτής και εισαγγελέας συμφώνησαν στην επιβολή του περιοριστικού όρου της εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του μια φορά το μήνα για τον φερόμενο ως διαχειριστή της μηχανής, ενώ η φερόμενη ιδιοκτήτρια αφέθηκε ελεύθερη χωρίς όρους.

Για αύριο Πέμπτη έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες του οδηγού και του συνοδηγού της μηχανής, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος.