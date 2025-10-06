Ελεύθεροι με όρους τα δύο αδέλφια που έψαχναν για λίρες στους Γόννους Λάρισας

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν τα δύο αδέλφια που απολογήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, στην ανακρίτρια για το συμβάν με την αναζήτηση χρυσών λιρών, μαζί με άλλα δύο άτομα στους Γόννους Λάρισας.



Όπως ανέφεραν οι συνήγοροί τους, οι ίδιοι είπαν στον 77χρονο να ειδοποιήσει τις Αρχές για τον εγκλωβισμό του 53χρονου, ο οποίος τελικά κατέληξε στο σπήλαιο, προσθέτοντας πως έψαχναν για λίρες από «χόμπι» και λόγω της δυσμενούς οικονομικής κατάστασης στην οποία βρίσκονταν.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν είναι η παρουσία στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους μία φορά τον μήνα και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται πως ο 77χρονος απολογήθηκε την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου και του επιβλήθηκε ο περιοριστικός όρος της παρουσίας στο ΑΤ της περιοχής του.

