Ελεύθεροι ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενός του για τους πλαστούς πίνακες

Ελεύθεροι χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συγκατηγορούμενος του, που συνελήφθησαν ως εμπλεκόμενοι σε κύκλωμα διακίνησης πλαστών πινάκων.

Σύμφωνα με πληροφορίες και οι δύο αρνήθηκαν τα όσα τους αποδίδονται.

Κατά τις ίδιες πηγές, ο κατηγορούμενος δικηγόρος υποστήριξε ότι ο συγκατηγορούμενός του τού έδωσε τους πίνακες για να τους φυλάξει. Ως προς τα όπλα που βρέθηκαν στην κατοχή του, υποστήριξε πως πρόκειται για οικογενειακά κειμήλια.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με πληροφορίες, η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία ατόμου ότι έδωσε περίπου 300 χιλιάδες ευρώ σε μετρητά στον δικηγόρο, προκειμένου να αποκτήσει ράβδους χρυσού. Τότε, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, ο 57χρονος δικηγόρος και ο 42χρονος συνεργός του φαίνεται να του έδωσαν ψεύτικες ράβδους χρυσού, με τον αγοραστή να αντιλαμβάνεται ότι εξαπατήθηκε. Από την πλευρά τους ακολούθησε νέα συναλλαγή και πιο συγκεκριμένα του προσφέρθηκαν δήθεν αυθεντικοί πίνακες ζωγραφικής.

Από το ελληνικό FBI πραγματοποιήθηκαν έρευνες, παρουσία δικαστικών λειτουργών, σε οικίες των κατηγορουμένων, καθώς και σε άλλους χώρους, όπου συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: 481 έργα τέχνης - πίνακες ζωγραφικής, 2 έγγραφα - πιστοποιητικά γνησιότητας, 4 πιστόλια και 6 γεμιστήρες, 370 φυσίγγια διαφόρων μετρημάτων, 5 θήκες πιστολιών, 2 κινητά τηλέφωνα, καταγραφικό μηχάνημα, καθώς και οθόνη με κάρτα μνήμης.

Ελληνική Αστυνομία

Σύμφωνα με γνωμάτευση πραγματογνώμονα, προέκυψε ότι στην πλειονότητά τους οι πίνακες ζωγραφικής είναι πλαστοί. Μάλιστα, μεταξύ αυτών, εντοπίστηκαν και πλαστά έργα του Κωνσταντίνου Παρθένη, του οποίου τα αντίστοιχα γνήσια έργα έχουν χαρακτηριστεί ως μνημεία νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς.