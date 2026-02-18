Ελεύθερος αφέθηκε ο υποψήφιος για Όσκαρ Ιρανός σεναριογράφος Μεχντί Μαχμουντιάν

Ελεύθερος με εγγύηση αφέθηκε από το ιρανικό καθεστώς ο σεναριογράφος της ταινίας «Ήταν απλώς ένα ατύχημα», Μεχντί Μαχμουντιάν, μετά από 17 ημέρες στη φυλακή Nowshahr.

Την είδηση μεταδίδουν τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης υπενθυμίζοντας ότι ο Μαχμουντιάν συνελήφθη στην Τεχεράνη λίγο αφότου υπέγραψε δήλωση που καταδίκαζε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και τη βίαιη καταστολή των διαδηλωτών από το καθεστώς. Δεν έγιναν άμεσα γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τυχόν κατηγορίες εναντίον του. Μαζί του απελευθερώθηκαν και δυο ακτιβιστές οι οποίοι είχαν συνυπογράψει την επιστολή.

Ο Μαχμουντιάν είναι υποψήφιος για το βραβείο καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου στα βραβεία Όσκαρ, μαζί με τους Ναντέρ Σαεϊβάρ, Σαντμέρ Ραστίν και τον σκηνοθέτη της ταινίας, Τζαφάρ Παναχί.

Η ταινία, ένα δράμα εκδίκησης εμπνευσμένο από την ίδια τη φυλάκιση του Παναχί, είναι επίσης υποψήφια για το βραβείο καλύτερης ταινίας μεγάλου μήκους ως πρόταση από τη Γαλλία.

«Οι Μεχντί Μαχμουντιάν, Βίντα Ραμπανί και Αμπντολάχ Μομένι άσκησαν ειρηνικά το δικαίωμά τους να εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά το καθεστώς απάντησε κατηγορώντας τους για «προσβολή του ανώτατου ηγέτη» και «προπαγάνδα κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας»», δήλωσε ο Παναχί σε ανακοίνωσή του την Τρίτη.

«Για χρόνια, τέτοιες κατηγορίες έχουν χρησιμοποιηθεί ως εργαλεία για την ποινικοποίηση της σκέψης, τη φίμωση της κριτικής και την εμπότιση φόβου στην κοινωνία. Η μετατροπή μιας πολιτικής και ειρηνικής πράξης σε υπόθεση εθνικής ασφάλειας αποτελεί σαφές σημάδι μισαλλοδοξίας προς τις ανεξάρτητες φωνές των πολιτών».

Ο Μαχμουντιάν, συγγραφέας και πολιτικός ακτιβιστής, έχει φυλακιστεί στο παρελθόν πολλές φορές, συμπεριλαμβανομένης μιας πενταετούς ποινής που έληξε το 2014 με την κατηγορία της «ανταρσίας κατά του καθεστώτος». Ο Παναχί, ο οποίος έχει φυλακιστεί και τεθεί σε κατ' οίκον περιορισμό από το καθεστώς της Ισλαμικής Δημοκρατίας, και ο Μαχμουντιάν γνωρίστηκαν στη φυλακή.