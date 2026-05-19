Ελεύθερος με 1 εκ. ευρώ εγγύηση ο γιος του ιδρυτή της Mango: Δολοφονία ο θάνατος του πατέρα του

Ελεύθερος αφέθηκε ο γιος του ιδρυτή της Mango, Isak Andic, μετά από εγγύηση ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ που κατέβαλε, με τον Jonathan Andic να συλλαμβάνεται ως ύποπτος για τον θάνατο του πατέρα του, στην Ισπανία νωρίτερα σήμερα Τρίτη (19/5).

Ο ιδρυτής του παγκόσμιου κολοσσού ρούχων Mango, Isac Andic, σκοτώθηκε σε ηλικία 71 ετών τον Δεκέμβριο του 2024, αφού φέρεται να έπεσε από ύψος 100 μέτρων σε χαράδρα, ενώ έκανε πεζοπορία στο Μοντσεράτ, μία ορεινή περιοχή κοντά στη Βαρκελώνη, μαζί με τον γιο του Jonathan.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Guardian, μια αρχική έρευνα της καταλανικής αστυνομίας, των Mossos d’ Esquadra, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατος ήταν ατύχημα, όμως αστυνομικές και δικαστικές πηγές δήλωσαν πέρσι στις εφημερίδες El País και La Vanguardia ότι η υπόθεση εξεταζόταν ως πιθανή δολοφονία.

Την Τρίτη, η καταλανική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο Jonathan Andic, ο οποίος σήμερα είναι αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Mango, συνελήφθη και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστή στο Μαρτορέλ της Καταλονίας. Ο 45χρονος αφέθηκε αργότερα ελεύθερος αφού κατέβαλε την εγγύηση του 1 εκατομμυρίου ευρώ.

Jonathan Andic surt en llibertat provisional minuts després de pagar la fiança d'un milió d'euros per eludir l'ingrés a la presó.



Està acusat d'homicidi per la mort del seu pare, Isak Andic, el fundador de Mango https://t.co/aNJGWeWjzh pic.twitter.com/AOJvaJAoXF — 3CatInfo (@3CatInfo) May 19, 2026

Ελεύθερος υπό όρους

Το δικαστήριο ανέφερε ότι η υπόθεση «ερευνάται ως κατηγορία ανθρωποκτονίας» και του επέβαλε να παραμείνει στην Ισπανία, να παραδώσει το διαβατήριό του και να εμφανίζεται εβδομαδιαία ενώπιον του δικαστή.

Εκπρόσωπος της οικογένειας δήλωσε ότι είναι βέβαιοι για την αθωότητα του Jonathan Andic και ότι θα συνεχίσουν να παρέχουν στις αρχές «πλήρη συνεργασία».

Η El País ανέφερε πέρυσι ότι η αστυνομία δεν είχε βρει άμεσα ή οριστικά αποδεικτικά στοιχεία που να εξηγούν τι συνέβη στη χαράδρα, αλλά ότι «εντόπισε μια σειρά από ενδείξεις οι οποίες, συνολικά, την οδήγησαν να απομακρυνθεί από την ιδέα ενός απλού ατυχήματος και να εξετάσει το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας».

Η La Vanguardia ανέφερε ότι ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση άλλαξε τον επίσημο νομικό χαρακτηρισμό του Jonathan Andic από μάρτυρα σε πιθανό ύποπτο τον Σεπτέμβριο του 2025.

Από τα μπλουζάκια σε μια «αυτοκρατορία»

Ο Isac Antic γεννήθηκε σε σεφαραδίτικη εβραϊκή οικογένεια στην Κωνσταντινούπολη το 1953, μετανάστευσε στην Καταλονία με τους συγγενείς του στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και ξεκίνησε να πουλά μπλουζάκια σε συμμαθητές του στο λύκειο. Στη συνέχεια δημιούργησε επιχείρηση χονδρικής πώλησης και πουλούσε ρούχα σε υπαίθριες αγορές προτού ανοίξει το πρώτο κατάστημα Mango το 1984.

«Είδε ότι χρειαζόμασταν χρώμα, στυλ», δήλωσε τον περασμένο Μάρτιο στο Agence France-Presse ο παγκόσμιος διευθυντής λιανικής της Mango, César de Vicente. Ο Antic άνοιξε σύντομα δεκάδες ακόμη καταστήματα σε όλη την Ευρώπη και «κατάλαβε ότι το να έχουν όλα τα καταστήματα το ίδιο όνομα και την ίδια μάρκα θα έκανε την ιδέα πολύ ισχυρότερη», πρόσθεσε ο de Vicente.