Ελεύθερος με όρους ο πατέρας Φραγκιαδάκης από τα Βορίζια – Απαγορεύεται να μείνει στον Δήμο Φαιστού

Μετά από μια διαδικασία απολογίας η οποία ήταν πολύωρη, ο 58χρονος πατέρας των τεσσάρων προφυλακισμένων αδερφών Φραγκιαδάκη και θείος του 5ου προφυλακισμένου για την υπόθεση του αιματοκυλίσματος στα Βορίζια, αφέθηκε ελεύθερος με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέως και ανακρίτριας.

Του επιβλήθηκαν ωστόσο περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, οι Αρχές αποφάσισαν απαγόρευση εξόδου του 58χρονου από τη χώρα, εμφάνιση τρεις φορές το μήνα (κάθε 1η, 15 και 25) στο Αστυνομικό Τμήμα κατοικίας του καθώς και απαγόρευση διαμονής σε περιοχή εντός του Δήμου Φαιστού.



Ο Λευτέρης Κάρτσωνας, εκ των συνηγόρων του πατέρα Φραγκιαδάκη, (τον εκπροσώπησε μαζί με τον συνάδελφό του Παντελή Φουρφουλάκη), τόνισε ότι ο εντολέας του, όπως προκύπτει από τα συλλεγόμενα στοιχεία, μέχρι τις 10 και μισή του μοιραίου πρωινού της 1ης Νοεμβρίου βρισκόταν στο Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού όπου είχε πάει για να υποβάλλει μήνυση για το περιστατικό με την έκρηξη βόμβας στο σπίτι του γιου του, το προηγούμενο βράδυ.

Ακολούθως, όπως αναφέρει το cretalive, χρειάστηκε μισή ώρα για να μεταβεί στα Βορίζια όπου φτάνοντας συνάντησε τραγικές εικόνες, αμέσως μετά το μακελειό που είχε εκτυλιχθεί νωρίτερα: ανθρώπους να έχουν ξεψυχήσει κι άλλους να θρηνούν.