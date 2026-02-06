Ελεύθερος ο Χέιζ Ντέιβις - Αυτά είναι τα δεδομένα για την Ευρώπη

Οι Μιλγουόκι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, και οι ομάδες της Euroleague περιμένουν στην γωνία για να κινηθούν για την απόκτησή του.

Και λέμε ότι περιμένουν γιατί δεν μπορούν να κινηθούν άμεσα για να τον κάνουν δικό τους, καθώς από τη στιγμή που τα «ελάφια» τον αποδέσμευσαν, ο Χέιζ-Ντέιβις θα παραμείνει για 48 ώρες στη δεξαμενή των waivers.

Όσο βρίσκεται εκεί, μπορεί να κινηθεί οποιαδήποτε ομάδα από το NBA και να τον κάνει δικό της, και μόνο μετά τις 48 ώρες θα μπορέσει ο Αμερικάνος να αναζητήσει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, άρα όπως είναι λογικό οι ευρωπαϊκές ομάδες παρακολουθούν με μεγάλο ενδιαφέρον την περίπτωσή του, και περιμένουν στην γωνία.