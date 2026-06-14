Ελεύθερος υπό όρους ο φαρμακοποιός για το παράνομο εργαστήριο στο Χαλάνδρι

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους ο φαρμακοποιός που κατηγορείται για τη λειτουργία παράνομου εργαστηρίου ντόπινγκ στο Χαλάνδρι, καθώς και οι υπόλοιποι συγκατηγορούμενοί του.



Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στον φαρμακοποιό επιβλήθηκε ο όρος της υποχρεωτικής εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και η καταβολή χρηματικής εγγύησης ύψους 50.000 ευρώ. Κατά την απολογία του, ο ίδιος φέρεται να υποστήριξε ότι η διαδικασία παραγωγής φαρμάκων που ακολουθούσε ήταν απολύτως νόμιμη.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, πάντως, φέρεται να κατηγορείται ότι είχε οργανώσει στο υπόγειο του φαρμακείου του ένα πλήρως εξοπλισμένο παράνομο εργαστήριο παραγωγής και διακίνησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.



Με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν επίσης και οι οκτώ συγκατηγορούμενοί του, ενώ σε έναν εξ αυτών επιβλήθηκε επιπλέον χρηματική εγγύηση ύψους 1.000 ευρώ.



Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές αρχές να συνεχίζουν την εξέταση των στοιχείων της δικογραφίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την έρευνα διαφάνηκε ότι τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024 τα μέλη είχαν συγκροτήσει οργανωμένη ομάδα. Περίπου 10 μέλη εργάζονταν στην παραγωγή (μεταξύ αυτών και επιστήμονες, όπως βιολόγοι). Τα σκευάσματα διακινούνταν μέσω φαρμακείου ή χονδρικής σε εταιρεία αλλοδαπού χωρίς άδεια. Η προώθηση γινόταν μέσω ιστοσελίδων. Οι αποστολές εμφανίζονταν ως «συμπληρώματα διατροφής» ή προϊόντα ευεξίας. Η διανομή γινόταν δια ζώσης ή με αποστολές δεμάτων

Μεταξύ των προϊόντων που εντοπίστηκαν περιλαμβάνονταν:

Σκευάσματα για αδυνάτισμα

Φάρμακα για στυτική δυσλειτουργία

Ουσίες φαρμακοδιέγερσης (ντόπινγκ)

Ουσίες σε ερευνητικό στάδιο

Πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης

Πλαστά σκευάσματα επώνυμων εταιρειών

Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία.

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Χαλάνδρι

Η εξάρθρωση έγινε στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης στο Χαλάνδρι Αττικής, με τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ. και τη συνεργασία του Ε.Ο.Φ., καθώς και τη συνδρομή ειδικών αστυνομικών δυνάμεων.

Κατασχέσεις άνω του 1 εκατ. ευρώ

Κατά τις έρευνες σε οικία, φαρμακείο και εταιρεία κατασχέθηκαν:

40.856 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ

13 κιλά πρώτης ύλης

Έτοιμα προς αποστολή δέματα

47.320 ευρώ σε μετρητά

Υλικό συσκευασίας (φιαλίδια, ετικέτες, καπάκια)

Ιδιόχειρες σημειώσεις, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής

Από την έρευνα προκύπτει ότι είχαν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές σε όλη την Ελλάδα και σε 90 χώρες του εξωτερικού. Η αξία των κατασχεθέντων εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, ενώ τα παράνομα έσοδα υπολογίζονται σε πάνω από 1.000.000 ευρώ.