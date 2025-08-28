Κόσμος F16 Πολωνία

«Ελιγμός θανάτου» για F-16 στην Πολωνία: Κατέγραψαν τη συντριβή σε βίντεο

Βουτιά θανάτου εκτέλεσε ο χειριστής ενός μονοθέσιου μαχητικού F-16 στην Πολωνία.

Φωτ.: Intime
Φωτ.: Intime
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Βουτιά θανάτου εκτέλεσε ο χειριστής ενός μονοθέσιου μαχητικού F-16 στην Πολωνία. Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (28/8) στο αεροδρόμιο του Ράντομ στην κεντρική Πολωνία.

Νεαρά παιδιά που στέκονταν έξω από την περίφραξη του αεροδρομίου κατέγραφαν τη στιγμή που το μαχητικό εκτελούσε έναν ελιγμό. Καθώς ο κυβερνήτης του έβγαινε από μια περιστροφή σε χαμηλό ύψος το F-16 φάνηκε να πέφτει σε απώλεια στήριξης, με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος.

Ο πιλότος που έχασε, λόγω της φύσης του ελιγμού, τον έλεγχο του αεροσκάφους δεν κατάφερε να χρησιμοποιήσει το εκτινασσόμενο κάθισμα. Τα κινητά τηλέφωνα των παιδιών που κατέγραφαν τους ελιγμούς του F-16 αποτύπωσαν και την στιγμή της πτώσης, όταν το μαχητικό τυλίχθηκε σε μια μπάλα φωτιάς, την ώρα που προσέκρουσε στο έδαφος.

Η Πολωνία διαθέτει έναν στόλο 48 μαχητικών F-16 τα οποία προγραμματίζει να εκσυγχρονίσει σε επίπεδο Viper σε ένα πακέτο αξίας 3,6 δισ. ευρώ. Η Πολωνία έχει αυξήσει κατακόρυφα τις αμυντικές της δαπάνες, ιδίως μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς θεωρεί ότι βρίσκεται σε άμεση απειλή από την Ρωσία. 

