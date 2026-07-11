Η Ελισάβετ Μουτάφη ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» και, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε με τρυφερότητα στον σύζυγό της, Μάνο Νιφλή, αποκαλύπτοντας τι ήταν αυτό που την έκανε να τον ερωτευτεί.

«Τον θεωρούν πολύ όμορφο και οι γυναίκες και οι άνδρες»

Η ηθοποιός δεν έκρυψε τον θαυμασμό της για τον σύζυγό της, τονίζοντας πως, εκτός από την εξωτερική του εμφάνιση, εκείνο που την κέρδισε ήταν η προσωπικότητά του.

Με χιούμορ σχολίασε πως ο Μάνος Νιφλής είναι ένας ιδιαίτερα γοητευτικός άνδρας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ τον θεωρώ πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολλές γυναίκες, αλλά και πάρα πολλοί άνδρες τον θεωρούν όμορφο».

«Σε όλα με κέρδισε»

Συνεχίζοντας, εξήγησε πως η εμφάνιση ήταν μόνο η αρχή, καθώς αυτό που την έκανε να τον ερωτευτεί πραγματικά ήταν ο χαρακτήρας και η ευφυΐα του.

«Πέρα από αυτό, η γοητεία που έχει και η εξυπνάδα... Σε όλα με κέρδισε. Να σου πω ψέματα;», ανέφερε, μιλώντας με εμφανή αγάπη για τον άνθρωπο με τον οποίο μοιράζεται τη ζωή της.

Νωρίτερα στη συνέντευξη, η Ελισάβετ Μουτάφη είχε αστειευτεί και με το επάγγελμα του συζύγου της, λέγοντας πως δεν θα τολμούσε να παρουσιάσει δελτίο ειδήσεων, καθώς, όπως είπε χαμογελώντας, αν ο Μάνος Νιφλής άκουγε κάτι τέτοιο «καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει».