Ελισάβετ Μουτάφη: «Ο γάμος είναι πιο ωραίος απ' ό,τι τον φανταζόμουν»

Για την πληρότητα που έχει φέρει στην καθημερινότητά της η οικογένεια που έχει δημιουργήσει με τον Μάνο Νιφλή, μίλησε η Ελισάβετ Μουτάφη στην συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό OK! και εξήγησε: «Ο γάμος είναι πιο ωραίος από ό,τι τον φανταζόμουν, με τις δυσκολίες του φυσικά, τις συγκρούσεις του, με τα όλα του. Με τον Μάνο έχουμε και οι δυο τις δουλειές μας. Είμαστε αρκετές ώρες εκτός σπιτιού. Είναι ωραίο να έχεις τον χώρο σου, τον χρόνο σου και μετά να συναντάς τον άλλον. Βρίσκεις τις ισορροπίες σου, γιατί όλοι έχουμε νεύρα και κούραση λόγω της καθημερινής ρουτίνας. Αλλά προσπαθούμε να βρίσκουμε ποιοτικό χρόνο. Όπως τα Σαββατοκύριακα, που πηγαίνουμε στο σπίτι μας στην Αίγινα, βγαίνουμε για φαγητό, παίζει ο μικρός».

Και συμπλήρωσε: «Η δουλειά μου πήγαινε πάντα καλά, ήθελα να κάνω οικογένεια, αλλά δεν το κυνηγούσα κιόλας. Κι αυτό φαινόταν. Με τον Μάνο γνωριστήκαμε πριν από επτά χρόνια, τώρα είμαι 49. Ήρθε τη στιγμή που το ένιωσα. Θα ρωτήσει κάποιος: “Σε εκείνη την ηλικία;”. Ναι, απαντώ. Τότε συνάντησα τον άνθρωπο μου. Είναι πολύ απλό. Πιστεύω ότι η πραγματικότητά σου είναι αυτό που κάνεις αυθόρμητα. Δεν υπάρχει κάτι που δεν με γοητεύει στον Μάνο. Θαυμάζω πολύ το μυαλό του. Μου αρέσει το χιούμορ του. Εντάξει, έχουμε τις συγκρούσεις μας. Πολλές φορές τον θεωρώ οξύθυμο. Εγώ δεν είμαι. Αλλά αλίμονο αν δεν διαφέρουμε ως ζευγάρι».

Μίλησε όμως και για την εικόνα της λέγοντας ότι είναι αγχωτικό να προσπαθεί κάποιος να παραμένει αδύνατος και ωραίος στο πέρασμα του χρόνου. « Για όλους μας είναι αγχωτικό. Κάνω μια δουλειά που έχει να κάνει με την εικόνα. Αναλαμβάνεις ρόλους και σε κατατάσσουν κάπου. Τα επιπλέον κιλά περισσότερο με αγχώνουν όσον αφορά την υγεία μου. Όσο μεγαλώνω, δεν έχω άγχος να παραμένω ωραία, αλλά να συμβαδίζω με τον χρόνο ή να διορθώνω πάνω μου κάτι που δεν μου αρέσει. Δεν έχω κανένα καημό να δείχνω 20 ενώ είμαι 49. Θέλω να φαίνομαι αυτό που είμαι. Αρκεί να μου αρέσω.

Είμαι υπέρ των αισθητικών επεμβάσεων και όταν έρθει η ώρα μπορεί να κάνω και λίφτινγκ αν νιώσω ότι το θέλω και στο μέτρο που δεν θα αλλοιωθεί το πρόσωπό μου. Κάνω botox από τα 34 μου. Το ξεκίνησα από νωρίς προληπτικά ώστε με τον καιρό το αποτέλεσμα να φαίνεται φυσικό. Κάνω όποτε χρειάζεται, κάθε έξι μήνες ή και παραπάνω, σύμφωνα με τη δερματολόγο μου. Δεν μου αρέσει στους ρόλους μου να φαίνομαι ανέκφραστη, οπότε δεν κάνω υπερβολές» παραδέχθηκε.