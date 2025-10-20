Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ: Το μυστικό για κολακευτικές φωτογραφίες με μπικίνι, η διατροφή και η άσκησή της

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ - με μια ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram - μας αποκαλύψε το μυστικό για να βγαίνουν κολακευτικές οι φωτογραφίες με μπικίνι, γράφοντας στην λεζάντα «Το μυστικό μου για κολακευτικές φωτογραφίες με μπικίνι; Το τέντωμα. Αν έχετε αμφιβολία, σηκώστε ψηλά τα χέρια σας ή ξαπλώστε».

Η 6οχρονη ηθοποιός - μοντέλο μιλώντας στην Daily Mail είχε εξομολογηθεί: «Νομίζω ότι πιθανώς λόγω της δουλειάς μου με το ίδρυμα έρευνας για τον καρκίνο του μαστού, έχω ακούσει πολλά πράματα που αφορούν στην υγεία. και φυσικά, όταν φροντίζεις πραγματικά την υγεία σου, φαίνεσαι ταυτόχρονα και καλύτερα».

«Μας συμβουλεύουν να μην έχουμε υπερβολικό βάρος, να γυμναζόμαστε και να τρώμε υγιεινά και μας συμβουλεύουν επίσης να μην πίνουμε αλκοόλ, οπότε προσπαθώ να ακολουθώ αυτές τις οδηγίες όσο περισσότερο μπορώ.

«Δεν πίνω πολύ αλκοόλ. Έχω επίσης διαπιστώσει ότι καθώς μεγαλώνω, η ικανότητα του μεταβολισμού μειώνεται και το σώμα μου δεν το επεξεργάζεται όπως όταν ήμουν νεότερη. Πλέον πίνω αλκοόλ μόνο ως απόλυτη απόλαυση. Επίσης τα hangover είναι πολύ χειρότερα μετά από μια μέρα κατανάλωσης αλκοόλ» συμπλήρωσε.

Σε παλιότερη συνέντευξή της η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ είχε παραδεχθεί: «Πάντα πρόσεχα τι τρώω και ποτέ δεν ήθελα να τρώω επεξεργασμένα τρόφιμα. Από την εφηβεία μου, πάντα κοίταζα τις ετικέτες των τροφίμων. Τρώω φυσιολογικά πράγματα, όπως ψητό κοτόπουλο, πουρέ πατάτας και λαχανικά. Και επίσης αποφεύγω βαριά γεύματα το βράδυ».

Όσον αφορά στην άσκησή της; «Δεν πηγαίνω γυμναστήριο, αλλά είμαι πολύ δραστήρια. Επίσης προτιμώ την κηπουρική από την προπόνηση» εξήγησε και αποκάλυψε ακόμα ένα μυστικό της: «Βγαίνω στον ήλιο μόνο πριν τις 9 το πρωί και μετά τις 6 το απόγευμα - διαφορετικά, είμαι κάτω από μια μεγάλη ομπρέλα».