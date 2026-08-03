Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Αποκαλύπτει όλη τη διαδρομή μέχρι τον πρόωρο τοκετό

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μέσα από ανάρτηση της στα social media την Παρασκευή 31 Ιουλίου αποκάλυψε πως έγινε για πρώτη φορά μαμά. Όπως είπε η ίδια, ο μικρός ήρθε στον κόσμο στις 26 Μαΐου, αρκετές εβδομάδες νωρίτερα από το αναμενόμενο, ενώ ο τοκετός ήταν τόσο γρήγορος που ολοκληρώθηκε σε μόλις 30 λεπτά.

Η πρώην παίκτρια του Survivor, που κρατάει στα χέρια της τον καρπό του έρωτα της με τον σύζυγό της Νεκτάριο Λεμονίδη, ανάρτησε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνική δικτύωσης, θέλοντας να εκφράσει την χαρά και την ευγνωμοσύνη της για όλους τους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα της και για τα μηνύματα που δέχτηκε κατά τη διάρκεια της κύησης.

Πηγή Instagram

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι εμφανίζεται βαθιά συγκινημένη, ενώ υπογράμμισε τη δύναμη της πίστης και της θετικής σκέψης που μπορούν πάντα να φέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα, δίνοντας έτσι το δικό της μήνυμα υποστήριξης σε όλες τις μανούλες που μπορεί να έχουν περάσει δύσκολα κατά καιρούς.

Πηγή Instagram

Στην ανάρτηση της, χθες Κυριακή 02 Αυγούστου είπε: «Λόγω της πίστης μου στον Θεό και της θετικής μου ενέργειας, μου ήρθε το μικρό μου αγγελούδι, ο γιος μου, το θαύμα μου, που μου έχει αλλάξει την κοσμοθεωρία. Είμαι πολύ χαρούμενη (...) Αυτά που διαβάσατε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που έχω βιώσει. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, δεν έχω λόγια, δεν μπορώ να μιλήσω πρώτη φορά»