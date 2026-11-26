Σε ένα κλειστό και δραματικό παιχνίδι στο T-Center η Εθνική μας ομάδα γνώρισε την ήττα από τη Γεωργία (88-92) στην παράταση για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ το καλοκαίρι του 2027, με το έργο πρόκρισης της «γαλανόλευκης» να γίνεται ολοένα και πιο δύσκολο.

Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε απόλυτο θρίλερ, ομως τα ατομικά λάθη και ένα αντιαθλητικό, έβαλαν τέλος στην προσπάθεια της ομάδας του Σπανούλη.

Στην επόμενη αγωνιστική η Ελλάδα θα παίξει στην Ισπανία (29/11 στις 19:00), ενώ η Γεωργία θα υποδεχθεί την Πορτογαλία (29/11 στις 17:30).

Το ματς

Με φοβερό ρυθμό μπήκαν και οι δύο ομάδες στο παρκέ, με την Εθνική με 2/2 τρίποντα του «καυτού» Ντόρσει στην επιστροφή του στα παρκέ και άλλους 5 από τον Ντίνο Μήτογλου, έδωσαν το προβάδισμα με 11-9, αφού στην άμυνα δεχθήκαμε εύκολα καλάθια από τους Σενγκέλια(4π.) και τον Ριντ.

Στα τελευταία λεπτά, η είσοδος των Καλαϊτζάκη και Τολιόπουλο έδωσαν την απαιτούμενη ενέργεια και κάποια καλάθια, όπως και ο Χουγκάζ με καθοριτικό 5ποντο, αλλά η άμυνα επίσης δε σταμάτησε όσο θα έπρεπε τους Γεωργιανούς και με εύκολα λάθη προηγήθηκε μόνο με 27-20 ενώ μπορούσε και με περισσότερους.

Η «παρέα» του Σενγκέλια στην αρχή του 2ου δεκαλέπτου, βρήκε την ευκαιρία της απέντι στην αρκετά σοφτ άμυνα της Εθνικής και με μεγάλα σουτ, αλλά ελεύθερα από τα 6.75, έκανε ένα σερί 2-10 και πέρασε για πρώτη φορά μπροστά με 29-30.

Το τάιμ-άουτ του Βασίλη Σπανούλη, σα να ξύπνησε λίγο τους διεθνείς που απάντησαν με ένα δικό τους 5-0, για το 34-30.

Στα επόμενα λεπτά ο φόργουορντ της Γεωργίας έγινε «μαέστρο» μοιράζοντας ασίστ για τους συμπαίκτες του, η ομάδα του Σπανούλη έκανε αρκετά λάθη και ήταν αρκετά άστοχη, όμως δεν το πλήρωσε ακριβά και στην ανάπαυλα έμεινε πίσω με το 38-41.

Η Γεωργία ήταν εκείνη που βρήκε ξανά καλάθι στο 2ο μέρος, με τους Παπανικολάου και Ντόρσεϊ να απαντάνε με ένα τρίποντο και τρεις βολές, για ένα γρήγορο 6-0 που έβαλε ξανά μπροστά τη «γαλανόλευκη».

Στα επόμενα λεπτά, η Εθνική προβλημάτισε αρκετά στην άμυνά της, αφήνοντας τον Ριντ να κάνει παιχνίδι μαζί με τον Σενγκέλια και την ομάδα μας να βρίσκει πόντους μόνο από τις ελεύθερες βολές.

2 τρίποντα από Παπανικολάου (ξανά) και Ντόρσεϊ έδωσαν ψυχολογία στην επίθεση, αλλά η άμυνα παρέμεινε σε χαμηλά επίπεδα, δε χρησιμοποιήθηκαν τα φάουλ και επέτρεψαν στον Ριντ να φτάσει εύκολα τους 18 και τη Γεωργία να προηγηθεί με 59-61.

Πάλι οι Σενγκέλια και Ριντ έιχαν τον πρώτο λόγο στην αρχή του δεκαλέπτου, με ένα τρίποντο και δύο βολές, έβαλαν την ομάδα τους μπροστά με 59-64. Ο Μήτογλου απάντησε με ένα όμορφο καλάθι για δύο, αλλά έμεναν 5:50 στο ρολόι. Οι δύο ομάδες για ένα διάστημα σκόραραν μόνο με βολές, αφού είχαν συμπληρώσει και οι δύο 5 φάουλ, αλλά ο Βασίλης Τολιόπουλος εκτέλεσε για τρεις και ισοφάρισε 68-68.

Όμως με δύο ακόμη του Σενγκέλια και ένα εύκολο κλέψιμο και καλάθι του Ριντ έγινε το 68-72. Δύο βολές από τον Τολιόπουλο, αλλά ένα ακόμη δίποντο από τον διαστημικό Σενγκέλια για το 70-74.

Δύο βολές του Ντόρσεϊ, 72-74 και φινάλε θρίλερ. Δυστυχώς ο Παπανικολάου αστόχησε σε δύο συνεχόμενα τρίποντα, όμως ο Τολιόπουλος έκλεψε την μπάλα στην επίθεση της Γεωργίας και ο Ντόρσεϊ κέρδισε ξανά βολές.

Παρότι είχε 5/5 μέχρι τότε, ευστόχησε μόνο στην πρώτη και κέρδισαν άλλες δύο οι φιλοξενούμενοι. 73-75 καθώς μπήκε πάλι μόνο η μία και τάιμ-άουτ από τον Σπανούλη στα δέκα δευτερόλεπτα. Στη τελευταία επίθεση, παρότι έχασε εξ αρχής την μπάλα ο Τολιόπουλος, έφτασε στα χέρια του Ντόρσεϊ που πήρε φάουλ για 3 βολές, 1.2 πριν τη λήξη. Έβαλε 2/3 και έκανε το 75-75, με 1,2 να απομένουν. Η Γεωργία έχασε το σουτ και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση.

Στα πρώτα λεπτά της παράτασης, ο Μήτογλου έκλεψε και κάρφωσε εντυπωσιακά, όμως παράλληλα φάνηκε να τραυματίστηκε σοβαρά και αποχώρησε από το παρκέ.

Η Εθνική όμως με τον έτοιμο να βοηθήσει Μιχάλη Λούτζη και μία φοβερή τάπα του Κώστα Αντετοκούνμπο, έκανε ένα φοβερό 7-0 και προηγήθηκε με 86-79, 1:20 για το φινάλε. Ο ριντ απάντησε, ο Τολιόπουλος επίσης, όμως έκανε και 8 δευτερόλεπτα και η Γεωργία μας τιμώρησε για τρεις και για το 88-86. Χάθηκε η επόμενη επίθεση και ο Παπανικολάου έκανε φάουλ για βολές και αποβλήθηκε με 5ο. Ο Ριντ έβαλε μόνο τη μία, αλλά ο Αντετοκούνμπο έκανε αντιαθλητικό, έδωσε δύο βολές στον Σενγκέλια και η Εθνική έχασε και την μπάλα στην επαναφορά, για να αυτοκτονήσει με 88-92.

Τα δεκάλεπτα: 27-20, 38-41, 59-61, 75-75, 88-92

ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 17 (0/3 δίποντα, 0/9 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 5 λάθη), Λούντζης 5 (1), Τολιόπουλος 15 (4/5 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 4/4 βολές), Χουγκάζ 11 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 7, Παπανικολάου 8 (2/12 σουτ, 9 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Νετζήπογλου, Κ. Αντετοκούνμπο 4 (7 ριμπάουντ), Θ. Αντετοκούνμπο, Μήτογλου 19 (6/12 δίποντα, 7/9 βολές, 8 ριμπάουντ), Νικολαΐδης 2

ΓΕΩΡΓΙΑ (Τζίκιτς): Μερκβιλάτζε 5 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Ριντ 30 (12/22 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 6/8 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 6 λάθη), Αντρονικασβίλι 4, Τζιντζαράτζε, Σανάτζε 13 (5/6 δίποντα, 1/4 τρίποντα), Τουρτζιλάτζε, Κορσάντια 8 (1 τρίποντο, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Σενγκέλια 25 (7/15 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 11/13 βολές, 11 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Οτσχικίτζε 7 (1),

Τα ομαδικά στατιστικά της Ελλάδας: 19/48 δίποντα, 8/33 τρίποντα, 26/35 βολές, 50 ριμπάουντ (26 αμυντικά – 24 επιθετικά), 15 ασίστ, 9 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 18 λάθη, 24 φάουλ

Τα ομαδικά στατιστικά της Γεωργίας: 29/55 δίποντα, 5/15 τρίποντα, 19/25 βολές, 44 ριμπάουντ (35 αμυντικά – 9 επιθετικά), 12 ασίστ, 10 κλεψίματα, 4 μπλοκ, 20 λάθη, 26 φάουλ