Το κεντρικό σύνθημα του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ θα είναι -εκτός απροόπτου- το «μια Ελλάδα για όλους» ή κάποια παραλλαγή του. Το χρησιμοποίησε ο Νίκος Ανδρουλάκης για πρώτη φορά στην ομιλία του στο Ζάππειο.

Πρόκειται για μια στρατηγική που θέλει να συσπειρώσει ακροατήρια διαφορετικών αποχρώσεων και ρευμάτων και πηγαίνει ενάντια στην τακτική των διαιρέσεων, των διχασμών και της πόλωσης, που είχαν επιλέξει στο παρελθόν άλλοι πολιτικοί αρχηγοί (βλέπε Αλέξης Τσίπρας).

Για τον τελευταίο άλλωστε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έριξε -έστω φωτογραφικά- ουκ ολίγα καρφιά με κυριότερο ότι λειτούργησε τυχοδιωκτικά, χωρίς ηθικούς φραγμούς και -σε ελεύθερη απόδοση- η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιχειρεί να τον επιβάλει «για να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμα τον έλεγχο της εξουσίας».