Ελλάδα, η χώρα που νιώθεις... σαν το σπίτι σου - Πρωταθλήτρια στη φιλοξενία σύμφωνα με το Travelbook

Η φιλοξενία είναι ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία κάθε ταξιδιωτικής εμπειρίας. Από τις γραφικές αγορές και τα ήσυχα σοκάκια μέχρι τα ζωντανά κέντρα των πόλεων, η στάση και η ζεστασιά των ντόπιων μπορούν να μετατρέψουν ένα απλό ταξίδι σε μια αξέχαστη ανάμνηση. Μέσα σε αυτή την παγκόσμια αναζήτηση της αυθεντικής φιλοξενίας, η Ελλάδα ξεχώρισε για ακόμη μια φορά.

Σύμφωνα με έρευνα του Travelbook, της μεγαλύτερης ταξιδιωτικής πλατφόρμας της Γερμανίας και σημαντικής πηγής έμπνευσης για ταξίδια και διεθνείς τουριστικές τάσεις, η Ελλάδα αναδείχθηκε η πιο φιλόξενη χώρα στον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα εξήραν ιδιαίτερα τη ζεστασιά των Ελλήνων, τη διάθεση για βοήθεια και την εντυπωσιακή πολιτιστική κληρονομιά της χώρας. Είτε στα γραφικά χωριά της Κρήτης, είτε στις ταβέρνες των Κυκλάδων, είτε στους ζωντανούς δρόμους της Αθήνας, οι επισκέπτες δηλώνουν πως νιώθουν παντού καλοδεχούμενοι.

«Η Ελλάδα είναι κάτι περισσότερο από παραλίες, θάλασσα και ήλιο. Είναι οι άνθρωποί της, που εκπέμπουν πραγματική ζεστασιά, χαρά και αγάπη για τη ζωή. Αυτό είναι το συναίσθημα που βιώνει κάθε ταξιδιώτης εδώ», δήλωσε η Νικολέττα Λεκανίδη, επικεφαλής του Γραφείου Γερμανίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ) .

Στη δεύτερη θέση της κατάταξης βρέθηκε η Νέα Ζηλανδία, που εντυπωσιάζει με τη σύγχρονη προσέγγισή της στη φιλοξενία, ενώ στην τρίτη θέση ακολουθεί η Σρι Λάνκα, όπου η ευγένεια και ο σεβασμός αποτελούν βαθιά ριζωμένα στοιχεία της κουλτούρας. Την πεντάδα κλείνει η Κόστα Ρίκα και η Νότια Αφρική.

Οι υποψήφιοι σε κάθε κατηγορία επιλέγονται από τη συντακτική ομάδα του περιοδικού και ειδικούς στα ταξίδια, μέσω του Facebook και του Instagram του Travelbook. Φέτος, πάνω από 150.000 αναγνώστες ψήφισαν σε επτά κατηγορίες βραβείων, αναδεικνύοντας τη δυναμική και τη διεθνή απήχηση της ελληνικής φιλοξενίας.