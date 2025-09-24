Ελλάδα – ΗΠΑ σε στρατηγική συμμαχία: LNG, ενεργειακή ασφάλεια και ο ρόλος του Vertical Corridor

Σαφές μήνυμα για τον στρατηγικό ρόλο της Ελλάδας στον ενεργειακό χάρτη έστειλε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου μιλώντας στο Atlantic Council στη Νέα Υόρκη.

«Η ενεργειακή ασφάλεια ισοδυναμεί με εθνική ασφάλεια» τόνισε ο κ. Παπασταύρου, επισημαίνοντας ότι η χώρα μας μειώνει σταθερά την εξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, ενώ ενισχύει τις εισαγωγές LNG από τις ΗΠΑ. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, το 81% των ελληνικών εισαγωγών LNG το πρώτο εξάμηνο του 2025 προήλθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ποσότητα σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.



Ο υπουργός υπογράμμισε ότι «η Ελλάδα θα συνεχίσει να λειτουργεί ως αξιόπιστος κόμβος διοχέτευσης της αμερικανικής ενέργειας στην Ευρώπη, πυλώνας σταθερότητας και φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Διπλωματικές επαφές και στρατηγικές συμμαχίες

Στο περιθώριο του Atlantic Council, ο κ. Παπασταύρου είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό υπουργό Ενέργειας, Chris Wright. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η ενίσχυση της συνεργασίας Αθήνας – Ουάσιγκτον, η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου (Vertical Corridor), αλλά και η πλήρης αποσύνδεση από το ρωσικό αέριο.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν τα ζητήματα αυτά να συζητηθούν εκτενώς στη Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC) που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, στις 6-7 Νοεμβρίου, παρουσία του Αμερικανού υπουργού.

«Η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη (FSRU), σε σύνδεση με τον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας και τον Κάθετο Διάδρομο, ενισχύουν την ενεργειακή ασφάλεια όχι μόνο της περιοχής αλλά και χωρών όπως η Μολδαβία και η Ουκρανία» σημείωσε ο Έλληνας υπουργός, δίνοντας έμφαση στον ρόλο της χώρας μας ως γέφυρα σταθερότητας σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον.

Επενδύσεις και νέα βήματα

Συζητήθηκε επίσης η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, με φόντο τον διεθνή διαγωνισμό που οδεύει προς κατακύρωση στην κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy. Παράλληλα, Αθήνα και Ουάσιγκτον συμφώνησαν να επιταχύνουν την πρωτοβουλία 3+1, στην οποία θα προστεθούν και ζητήματα Τεχνητής Νοημοσύνης (AI).

Ο κ. Παπασταύρου είχε ακόμη διμερείς επαφές με τους ομολόγους του από Ρουμανία και Βουλγαρία, ενώ σήμερα αναμένεται να συναντηθεί με τον Σύμβουλο του Προέδρου των ΗΠΑ και Διευθυντή του Γραφείου Επιστήμης και Τεχνολογικής Πολιτικής του Λευκού Οίκου, Michael Kratsios.