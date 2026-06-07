Ελλάδα - Ιταλία 0-1: Φινάλε με ήττα για την υποτονική γαλανόλευκη

Φινάλε με ήττα για την Εθνική Ελλάδας στο τελευταίο παιχνίδι της φετινής σεζόν. Η γαλανόλευκη δεν μπήκε ποτέ στο κλίμα του αγώνα, παραδόθηκε στην ανωτερότητα της νεανικής Ιταλίας (1-0), ανεβάζοντας την απόδοση της στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Εκεί, βρήκε ρυθμό, άγγιξε την ισοφάριση με το δοκάρι του Ζαφείρη αλλά δεν κατάφερε -παρά το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 70' και έπειτα με την αποβολή του Ρετζιάνι- να σκοράρει. Εξαιρετική εμφάνιση από τον Τζόλη, που στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα έμοιαζε να είναι ασταμάτητος. Αρνητικό το δείγμα του 3-4-3 σε αυτό το ματς,

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Ιταλία μπήκε εξ αρχής αποφασισμένη στο γήπεδο, κρατώντας ψηλά τις γραμμές της για να δυσκολέψει την κυκλοφορία της μπάλας στην Ελλάδα. Η πρώτη τελική των φιλοξενούμενων ήρθε στο 5' μετά την μακρινή μπαλιά του Κομούτσο στον Εκχατόρ, που πλάσαρε άσχημα.

Στο 18' η πίεση ψηλά απέφερε καρπούς στην Ιταλία, που έκλεψε την μπάλα στον άξονα, έβαλε την μπάλα στην περιοχή για τον Εσπόζιτο που με ένα μονοκόμματο σουτ νίκησε τον Βλαχοδήμο για το 0-1.

Ο σκόρερ της Ιταλίας λίγο έλειψε να βρει ξανά δίχτυα, αυτή τη φορά όμως ο Βλαχοδήμος είχε απάντηση στο συρτό πλασέ του νεαρού επιθετικού.

Με τελική για τους φιλοξενούμενους άρχισε το 2ο ημίχρονο, που μετά το σουτ του Κολεόσο και την κόντρα κέρδισαν κόρνερ. Ο ίδιος είχε και δοκάρι ένα λεπτό αργότερα, κινούμενος στην πλάτη του Ρότα και εκτελώντας ανενόχλητος.

Με την ξεκάθαρη και απόλυτη υπεροχή να συνεχίζεται, μια απρόσμενη φάση στο 68' άλλαξε τα αριθμητικά δεδομένα στο ματς. Ο Δουβίκας βρέθηκε στο χόρτο έπειτα από τράβηγμα του Ρετζιάνι, με τον διαιτητή να του δείχνει αμέσως κόκκινη κάρτα αφήνοντας με 10 την Ιταλία στο τελευταίο 20λεπτο.

Στο 84ο λεπτό από το γύρισμα του Κυζιρίδη η μπάλα στρώθηκε στον Ζαφείρη, αυτός εκτέλεσε με δύναμη και έστειλε στο δοκάρι του Ντοναρούμα την μπάλα.

Λίγα λεπτά αργότερα, Τεττέη, Τσιμίκας και Παυλίδης συνδυάστηκαν, ο τελευταιός απείλησε με ένα τακουνάκι το οποίο έστειλε κόρνερ ο Ντοναρούμα. Το τελευταίο διάστημα του αγώνα έδειξε καλύτερα στοιχεία, δημιούργησε προϋποθέσεις για γκολ χωρίς όμως να το βρει.

Ελλάδα: Βλαχοδήμος, Ρέτσος, Χατζηδιάκος, Κουλιεράκης, Μουζακίτης, Τριάντης, Βαγιαννίδης, Κυριακόπουλος, Τζόλης, Μασούρας, Δουβίκας

Ιταλία: Ντοναρούμα, Αχανόρ, Κομούτσο, Τσιαρόντια, Μπαρτεζάγκι, Πισίλι, Λιπάνι, Εντούρ, Κολεόσο, Έκχατορ, Εσπόζιτο