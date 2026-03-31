Ελλάδα Κ21 - Γερμανία Κ21 0-2: H εθνική λύγισε στις λεπτομέρειες και τα «Πάντσερς» πάτησαν κορυφή

Η Εθνική Ελπίδων αντιμετώπισε στο Στάδιο «Απόστολος Νικολαϊδης» τη Γερμανία Κ21, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής των προκριματικών του Euro 2027. Η αναμέτρηση ήταν καθοριστικής σημασίας για την οικονομία του ομίλου, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα πάλεψε για τη διατήρηση της κορυφής, σε ένα παιχνίδι που έκρινε σε μεγάλο βαθμό την απευθείας πρόκριση στα τελικά της διοργάνωσης.

Με μια παθιασμένη εμφάνιση στη Λεωφόρο, η Εθνική Ελπίδων κοίταξε στα μάτια τη Γερμανία, όμως «λύγισε» από τις στατικές φάσεις του Μπίσοφ γνωρίζοντας την ήττα με 0-2. Παρά την ασφυκτική πίεση που άσκησε κατά διαστήματα το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν κατάφερε να κρατήσει την κορυφή του ομίλου, στρέφοντας πλέον την προσοχή του στη συνέχεια της μάχης για την πρόκριση.

Τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης ξεκίνησαν αναγνωριστικά και για τις δύο ομάδες, με τον ρυθμό να είναι μοιρασμένος. Σε μια από τις πρώτες καλές στιγμές της γαλανόλευκης, ο Κωστούλας εκδήλωσε μια επικίνδυνη επίθεση από τα αριστερά και ανατράπηκε μέσα στην περιοχή, όμως ο διαιτητής δεν υπέδειξε την παράβαση, αφήνοντας το παιχνίδι να συνεχιστεί παρά τις διαμαρτυρίες.

Λίγο πριν τη συμπλήρωση 10 λεπτών, ένα λάθος στην άμυνα της γαλανόλευκης, είδε τον Άντον Κάντε να εξαπολύει ένα δυνατό σουτ, όμως ο Μπότης είχε απάντηση.

Το 0-1 του «next big thing» της Γερμανίας στο 11'

Ένα κόρνερ με εκτελεστή τον αρχηγό της Γερμανίας Κ21 και σταρ της Μπάγερν Μονάχου, Τόμας Μπίσοφ, δημιούργησε προβλήματα στην άμυνα της εθνικής. Η αδυναμία αυτή, είδε τον Σαίντ Ελ Μάλα, αρχισκόρερ της Κολωνίας με 10 γκολ σε 33 αγώνες, να σουτάρει έξοχα και να διαμορφώνει το 0-1.

Πέντε λεπτά αργότερα, η εθνική μας έβγαλε αντίδραση, έπειτα από μια εκτέλεση φάουλ. Ο αρχηγός, Αλέξης Καλογερόπουλος, βρέθηκε σε πλεονεκτική θέση μέσα στην περιοχή των Γερμανών, όμως η τελική του προσπάθεια πέρασε λίγο έξω από το αριστερό δοκάρι του Μπάκχαους.

Ο σταρ της δικιάς μας εθνικής, Μπάμπης Κωστούλας, ταλαιπώρησε τρεις αμυντικούς της Γερμανίας, διατηρώντας τη μπάλα στην κατοχή του και μοιράζοντας την, στον προωθημένο Αλμύρα, όμως το σουτ του 20χρονου κεντρικού χαφ, κατέληξε εύκολα στην αγκαλιά του γκολκίπερ.

Στο 36ο λεπτό της αναμέτρησης, ο ταχύτατος Κωστούλας συνεργάζεται με τον Κούτσια. Ο παίκτης της Μπράιτον τσιμπάει τη μπάλα και ο Φιν Γελτς τον ανατρέπει, κόβοντας την αντεπίθεση προσωρινά. Ο Κούτσιας ωστόσο, κατάφερε να πατήσει περιοχή, το τελείωμα του όμως κατέληξε λίγο έξω από την εστία του Γερμανού γκολκίπερ.

Το δεύτερο ημίχρονο

Η Εθνική μας συνεργάστηκε άψογα με Αλμύρα και Κωστούλα και απείλησε με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Το δυνατό αριστερό σουτ όμως του τελευταίου πέρασε λίγο έξω από την εστία του 21χρονου γκολκίπερ της Βέρντερ Βρέμης.

Eurokinissi/ Κωστούλας και Κέμλαιν σε μια από τις πολλές μονομαχίες τους.

Δύο αποκρούσεις του Μπότη σε 2 λεπτά κράτησαν ζωντανή την εθνική

Στο 57ο λεπτό ο 20χρονος ηγέτης της μεσαίας γραμμής των Γερμανών, Μπίσοφ, έκανε ένα πολύ δυνατό σουτ, το οποίο βρήκε σε ετοιμότητα τον γκολκίπερ του Ολυμπιακού. Δύο λεπτά μετά, ο Μπότης σώζει και πάλι το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων. Ο σκόρερ του 0-1 εκμεταλλεύτηκε το κενό στην δεξιά πτέρυγα της άμυνας και συνέκλινε, επιχειρώντας ένα τεχνικό και συνάμα δυνατό σουτ, αλλά ο Νίκος Μπότης πραγματοποίησε άλλη μια εξαιρετική απόκρουση.

Τεράστια ευκαιρία της Ελλάδας στο 71ο λεπτό, όταν τα φρέσκα πόδια που πέρασε ο Γιάννης Ταουσιάνης, Μπρέγκου και Κωστούλας συνεργάστηκαν. Το σουτ όμως του πρώτου δεν είχε την απαραίτητη δύναμη και κατέληξε στην αγκαλιά του Γερμανού πορτιέρο.

Το 0-2 κόντρα στη ροή και πάλι... από στημένο

Τα «φαρμακερά» πόδια του Μπίσοφ, έστειλαν τη μπάλα και πάλι στην καρδιά της περιοχής στο 73ο λεπτό. Η αδυναμία απομάκρυνσης του Κοντούρη, βρήκε τον Άντον Κάντε, να πιάνει ανενόχλητος μια κεφαλιά και να διπλασιάζει τα τέρματα των Γερμανών, προσπερνώντας την εθνική στην κατάταξη του 6ου ομίλου.

Δεν είχαν συμπληρωθεί 3 λεπτά από την επίτευξη του 0-2 και οι φιλοξενούμενοι απείλησαν αυτή τη φορά με τον συμπαίκτη του Χρήστου Τζόλη στη Κλαμπ Μπριζ, Αντρέα Τρεσόλντι. Ο Γερμανο-ιταλός στράικερ πήρε τη μπάλα μέσα στη περιοχή του Μπότη και σούταρε, αλλά το τελείωμα του πέρασε λίγο δίπλα από το δοκάρι.

Η Ελλάδα άγγιξε το 1-2 στο 81', όμως η προσπάθεια του Ράλλη είχε απάντηση από την τρομερή απόκρουση του Μπάκχαους, στερώντας από το εθνικό μας συγκρότημα την μείωση του σκορ.

Οι εκλεκτοί των δύο χωρών

Ελλάδα Κ21 (Ταουσιάνης): Μπότης, Φίλων, Καλογερόπουλος, Αλεξίου, Άλλεν, Αλμύρας, Κοντούρης, Γκούμας, Καλοσκάμης, Κούτσιας, Κωστούλας.

Γερμανία Κ21 (Ντι Σάλβο): Μπάκχαους, Ούλριχ, Κουάρσι, Γελτς, Γκέκτερ, Κέμλαιν, Μπίσοφ, Κομούρ, Κάντε, Τρεσόλντι, Ελ Μαλά.