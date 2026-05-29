Ελλάδα και UNICEF ένωσαν τις δυνάμεις τους κατά της παιδικής παχυσαρκίας – Τι παρουσιάστηκε στο ΚΠΙΣΝ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 27 Μαΐου, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η Υψηλού Επιπέδου Εκδήλωση Ολοκλήρωσης της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτικής, της επιστημονικής κοινότητας και διεθνών οργανισμών από πολλές χώρες. Το πρόγραμμα της εκδήλωσης παρουσίασαν οι δημοσιογράφοι Απόστολος Μαγγηριάδης και Σία Κοσιώνη, οι οποίοι συντόνισαν τις συζητήσεις γύρω από τις πολιτικές δημόσιας υγείας και τις προκλήσεις που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους.

Η Ελλάδα ως παράδειγμα καλής πρακτικής κατά της παχυσαρκίας

Η εκδήλωση, που συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Υγείας και τη UNICEF, ανέδειξε τις πρωτοβουλίες που εφαρμόστηκαν τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για την πρόληψη της παιδικής παχυσαρκίας, αλλά και τις δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν γύρω από ένα ζήτημα που θεωρείται από τους ειδικούς μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία παγκοσμίως.

H Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, η οποία έκανε την έναρξη της εκδήλωσης, αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και στην προσπάθεια αλλαγής της εικόνας της χώρας σε ό,τι αφορά τα υψηλά ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας. Όπως υπογράμμισε, στόχος της Εθνικής Δράσης ήταν να δημιουργηθεί μια πιο οργανωμένη πολιτική πρόληψης και προαγωγής της υγείας για τα παιδιά και τους εφήβους.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν από διεθνείς συμμετέχοντες, η Ελλάδα παρουσιάστηκε ως παράδειγμα καλής πρακτικής για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί μια χώρα να μετατρέψει τις επιστημονικές κατευθύνσεις και τις διεθνείς συστάσεις σε μια οργανωμένη πολιτική πρόληψης με επίκεντρο το παιδί.

Από την πλευρά της UNICEF, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος στην Ελλάδα Dr. Ghassan Khalil στάθηκε ιδιαίτερα στη διάσταση των δικαιωμάτων του παιδιού. Όπως επεσήμανε, η παιδική παχυσαρκία δεν αφορά μόνο τη διατροφή ή τη φυσική κατάσταση, αλλά συνδέεται με το δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε περιβάλλοντα που υποστηρίζουν την υγεία και την ευημερία τους.

Τα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν και τα αποτελέσματα της Εθνικής Δράσης κατά της Παιδικής Παχυσαρκίας, που εφαρμόστηκε τη διετία 2024-2026. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 13.000 εξατομικευμένες συνεδρίες διατροφικής συμβουλευτικής, ενώ διανεμήθηκαν πάνω από 130.000 υγιεινά γεύματα και φρέσκα φρούτα σε σχολεία. Παράλληλα, σχεδόν 100.000 έφηβοι συμμετείχαν στη δράση «Το Ταξίδι της Τροφής», η οποία στόχευε στην ενημέρωση γύρω από τη διατροφή και τις καθημερινές συνήθειες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη φυσική δραστηριότητα ως εργαλείο πρόληψης. Μέσα από το πρόγραμμα Healthy Hoops 4 All πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 237.000 δωρεάν προπονήσεις μπάσκετ για παιδιά, ενώ χιλιάδες γονείς, εκπαιδευτικοί και επαγγελματίες υγείας συμμετείχαν σε εργαστήρια, σχολικά προγράμματα και δράσεις σε όλη τη χώρα.

Διεθνείς προσωπικότητες στη μάχη κατά της παιδικής παχυσαρκίας

Στην Αθήνα βρέθηκαν προσωπικότητες από διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστήμια, μεταξύ των οποίων η Ana Paula Martins, ο Dr. João Breda, ο Dr. Simon Barquera, ο Joan Matji, η Niyati Parekh, ο Lee M. Sanders, η Paulina Nowicka και η Jill Landsbaugh Kaar. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι πανεπιστημίων και οργανισμών από την Ευρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Μέση Ανατολή και την Αυστραλία. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε επίσης βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Pau Gasol, ο οποίος κάλεσε κυβερνήσεις, οργανισμούς και κοινωνίες να επενδύσουν περισσότερο στην πρόληψη και στη δημιουργία πιο υγιών συνηθειών για τα παιδιά. Ο θρύλος του παγκόσμιου μπάσκετ αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη σημασία της σωστής διατροφής, της άσκησης και της αλλαγής νοοτροπίας γύρω από την υγεία των παιδιών.

Θέματα προς συζήτηση και μελλοντικές στρατηγικές

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν σε μια σειρά ζητημάτων που επηρεάζουν την υγεία των παιδιών. Μεταξύ άλλων, αναλύθηκαν οι διεθνείς πολιτικές πρόληψης, η ανάγκη για μακροπρόθεσμες εθνικές στρατηγικές, αλλά και η σύνδεση της σωματικής με την ψυχική υγεία. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στον τρόπο με τον οποίο τα ψηφιακά περιβάλλοντα και οι εμπορικές πρακτικές επηρεάζουν τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών και των εφήβων. Παράλληλα τονίστηκε η ανάγκη για συλλογικές στρατηγικές, τόσο σε κοινωνικό (whole-of-society) όσο και σε πολιτικό (whole-of-government ) επίπεδο.

Έμφαση δόθηκε επίσης στον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα σχολεία, οι οικογένειες και οι τοπικές κοινότητες στην πρόληψη. Οι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι η αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην ατομική ευθύνη, αλλά απαιτεί πιο υποστηρικτικά περιβάλλοντα και συντονισμένες πολιτικές από διαφορετικούς φορείς του κράτους και της κοινωνίας.

Το βασικό μήνυμα που κυριάρχησε ήταν ότι η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα σύνθετο κοινωνικό και υγειονομικό ζήτημα που δεν αντιμετωπίζεται με αποσπασματικές κινήσεις. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι απαιτούνται σταθερές πολιτικές πρόληψης, διεθνείς συνεργασίες και συνεχής επένδυση σε δράσεις που στηρίζουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των παιδιών από μικρή ηλικία.