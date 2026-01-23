Ελλάδα - Ουγγαρία 12-15: Άδοξος αποκλεισμός ένα βήμα πριν τον τελικό για τη «γαλανόλευκη» (vid)

Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ουγγαρίας στον πρώτο ημιτελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο και ηττήθηκε με σκορ 12-15.

Η εξασφάλιση του πρώτου ευρωπαϊκού μεταλλίου στην ιστορία μας θα πρέπει να περιμένει για τη δεύτερη ευκαιρία και τον μικρό τελικό.

Οι παίκτες του Θοδωρή Βλάχου δυσκολεύτηκαν από την ουγγρική επίθεση στην άμυνα και την ελληνική εστία, ενώ στην επίθεση δεν κατάφεραν ανα αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες στον παραπάνω σε αντίθεση με την αντίπαλη ομάδα.

Πλέον οι Έλληνες περιμένουν την έκβαση του δεύτερου ημιτελικού στις 21:30 για να δουν αν θα παίξουν με Ιταλία ή με Σερβία για το χάλκινο.

Πως εξελίχθηκε η αναμέτρηση

1ο οκτάλεπτο (5-4)

Η Ελλάδα ξεκίνησε με τον Μάνο Ζερδεβά στα δοκάρια. Από την πρώτη της κιόλας επίθεση κέρδισε πέναλτι και ο Γενηδουνιάς άνοιξε το σκορ με εύστοχη εκτέλεση.

Ο Μάνχερτς απάντησε άμεσα με εξάμετρο σουτ, ο Κάκαρης όμως σε επίθεση με παραπάνω έκανε το 2-1 μετά από εξαιρετική ασίστ του Γκίλλα.

Ο Σκουμπάκης με εξάμετρο σουτ έδωσε στην Ελλάδα το +2 (3-1).

Ο Τατράι στα μισά του οκταλέπτου σκόραρε επίσης στον παραπάνω, και ο Νάγκι ισοφάρισε στο 3-3, ξανά στον παραπάνω.

Η Ελλάδα δεν είχε πει την τελευταία την κουβέντα όμως αφού οι Σκουμπάκης -στον παραπάνω- και Γκίλλας ανέβασαν ξανά τη διαφορά στο +2 με 5-3

Η Ουγγαρία μπόρεσε μόνο να μειώσει τη διαφορά στο γκολ, εκμεταλλευόμενη ξανά τον παραπάνω με τον Βιγκβάρι.

2ο οκτάλεπτο (8-8)

Ο αρχηγός των Ούγγρων, Κρίστιαν Μάνχερτς έκανε ξανά ζημιά στην Ελλάδα στον παραπάνω και μάλιστα μετά από το δεύτερο φάουλ του Αργυρόπουλου που ήταν πλήγμα για την Ελλάδα.

Ο Παπαναστασίου κατάφερε επιτέλους να σκοράρει στον παραπάνω για την Ελλάδα για να δώσει και πάλι προβάδισμα, ενώ ο Μάνχερτς από τα 6μ έκανε ξανά ζημιά για το 6-6.

Μετά από τρία λεπτά χωρίς γκολ, ο Κάκαρης έβαλε τη μπάλα στα δίχτυα στο τετ-α-τετ και το πανηγύρισε.

Ο Βάργκα ισοφάρισε ξανά για την Ουγγαρία στον παραπάνω, και ο Παπανικολάου έδωσε ξανά το προβάδισμα στην Ελλάδα με εξάμετρο.

Αμέσως μετά ο Νάγκι έφερε ξανά το σκορ στα ίσα στο 8-8, ενώ στα τελευταία δύο λεπτά πριν το ημίχρονο δεν υπήρξε άλλο γκολ.

3ο οκτάλεπτο (10-12)

Η Ελλάδα άλλαξε τερματοφύλακα με τον Παναγιώτη Τζωρτζάτο, με τον Ζερδεβά νο ολοκληρώνει την παρουσία του με 3/11. Η Ουγγαρία επέβαλε τον ρυθμό της με δύο γκολ στα δύο πρώτα λεπτά από τους Μάνχερτς και Νάγκι, η Ελλάδα μπλόκαρε στην επίθεση με χαμένες ευκαιρίες στον παραπάνω, και η Ουγγαρία το εκμεταλλεύτηκε με τον Ζόμπορ για το 8-11 και το +3.

Ο Βλάχος πήρε το τάιμ-άουτ για να ανακόψει τον ρυθμό, και λίγο αργότερα ο Αργυρόπουλος σε κρίσιμο σημείο σκόραρε ένα εξάμετρο γκολ ψυχολογίας.

Η Ουγγαρία είχε την πρώτη απώλεια με το τρίτο φάουλ και την κόκκινη στον Ανγκιάλ, και ο Καλογερόπουλος στον παραπάνω κατάφερε να βρει τα δίχτυα με ασίστ του Γκίλλα για το 10-11.

Η Ουγγαρία κατάφερε να απαντήσει για το 10-12 με τον Βιγκβάρι, και οι δύο ομάδες δεν κατάφεραν να σκοράρουν άλλο γκολ στο τελευταίο λεπτό. Τις τρομερές επεμβάσεις συνέχισε ο Σόμα στην εστία της Ουγγαρίας.

4ο οκτάλεπτο (12-15)

Οι δύο ομάδες πίεσαν πολύ για το γκολ, και τελικά αυτό ήρθε για την Ουγγαρία μέσω VAR, που έδειξε ότι η μπάλα είχε περάσει την ελληνική γραμμή πριν προλάβει να σώσει ο Τζωρτζάτος.

Με το 10-13 στα μισά του τελευταίου οκταλέπτου τα πράγματα άρχισαν να δυσκολεύουν για τους Έλληνες, και ακόμα περισσότερο με το γκολ του Νάγκι για το 10-14 αμέσως μετά.

Κάκαρης και Αργυρόπουλος κατάφεραν να μειώσουν για την Ελλάδα με back to back γκολ στο 12-14, αλλά το χρονόμετρο είχε ήδη μπει στο τελευταίο λεπτό και ο Βίγκβαρι με γκολ στην τελευταία ουγγρική επίθεση «κλείδωσε» το τελικό 12-15.

