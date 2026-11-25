Απόλυτη πρώτη και καλύτερη η Ελλάδα, έκανε την ανατροπή και έπειτα «πάρτι» κόντρα στο Κατάρ και με 6 βαθμούς πέρασε αέρα στη φάση των «32». Παρότι οι οικοδεσπότες προηγήθηκαν με τον Αϊμάν (5′), η Εθνική ισοφάρισε πρώτα με τον Σούβλατζη (48′) και ολοκλήρωσε την ανατροπή με τον Αργυρίου(67′). Τα δύο επόμενα «κερασάκια» στην τούρτα, τα πρόσθεσαν οι Καραγγέλης (69′) και Σούβλατζης (88′) ξανά.

Τα στιγμιότυπα

ΕΛΛΑΔΑ Κ17 (Βασίλης Παπαδάκης): Γείτονας, Χαλδέζος (75′ Βασιλειάδης), Τσίγκας (75′ Κώστογλου), Πουλόπουλος, Ψυρούκης, Νέτο, Παπασαραφιανός (65′ Καραγγέλης), Μπινιάρης (82′ Νεμπής), Σούβλατζης, Αργυρίου, Μπαϊραμίδης (65′ Νέτο).

ΚΑΤΑΡ Κ17 (Αλβαρο Μεχία): Μοχάμεντ, Εσπαρζάριζα, Αντνάν, Νταράνι, Νασίρ, Καλίλ (53′ Φατί), Απουελκομσάν, Αϊμάν (71′ Ρούστομ), Μπενιάλτα, Αλχάτζρι (46′ Σοριακαμπρέρα), Εζάτ (71′ Εντιαγέ)