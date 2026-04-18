Ελλείψεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ της Μυτιλήνης λόγω του αποκλεισμού φορτηγών

Εμφανείς είναι πλέον οι ελλείψεις σε βασικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ της Μυτιλήνης, όπως καταγράφεται στις εικόνες από τα ράφια καταστημάτων που μεταφέρει το πρωί του Σαββάτου (18/4) ο τοπικός ιστότοπος stonisi.gr.

Το πρόβλημα αποδίδεται στον αποκλεισμό των φορτηγών, τα οποία δεν μπορούν να αποβιβαστούν από τα πλοία εξαιτίας των κινητοποιήσεων των κτηνοτρόφων στο λιμάνι για το ζήτημα του αφθώδους πυρετού. Ως αποτέλεσμα, η τροφοδοσία της αγοράς έχει αρχίσει να διαταράσσεται, με τις πρώτες ελλείψεις να γίνονται ήδη αισθητές.

Φωτό: stonisi.gr

Οι μεγαλύτερες ελλείψεις εντοπίζονται στα φρέσκα προϊόντα, κυρίως στα οπωρολαχανικά, όπου πολλά ράφια εμφανίζονται άδεια ή με περιορισμένες ποσότητες. Παράλληλα, σημαντικά προβλήματα καταγράφονται και στον τομέα του κρέατος.

Ειδικότερα, από το μεσημέρι της Παρασκευής τα μεγάλα σούπερ μάρκετ δεν διαθέτουν καθόλου κοτόπουλο, ενώ μειωμένα είναι και τα αποθέματα σε χοιρινό κρέας. Η εικόνα αυτή εντείνει την ανησυχία τόσο των καταναλωτών όσο και των επαγγελματιών του κλάδου.

Γενικότερα, επικρατεί έντονος προβληματισμός για την εξέλιξη της κατάστασης, καθώς η τροφοδοσία του νησιού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από προϊόντα που μεταφέρονται ακτοπλοϊκώς από την υπόλοιπη χώρα.

Εφόσον συνεχιστεί ο περιορισμός στη μεταφορά φορτηγών, εκτιμάται ότι οι ελλείψεις ενδέχεται να επεκταθούν και σε άλλα βασικά είδη τις επόμενες ημέρες.