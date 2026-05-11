Έλλη Κοκκίνου: «Όταν ο πατέρας μου έπεσε σε κώμα, του έβαλα Σινάτρα και άρχισε να βουρκώνει»

Στην εκπομπή Sunday Night φιλοξενήθηκε η Έλλη Κοκκίνου και αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στην απώλεια του πατέρα της η οποία της στοίχισε καθώς όλα συνέβησαν πολύ ξαφνικά.

«Ο μπαμπάς μου πέθανε το 1998, από καρκίνο μέσα σε έναν μήνα. Ήταν πάρα πολύ ξαφνικό, ευτυχώς δεν πόνεσε. Δεν το κατάλαβε. Ήταν ένας πολύ αγαθός άνθρωπος, καλόκαρδος, που του άρεσε να βοηθάει, να στηρίζει και μοιράζεται τα χρήματά του, ό,τι είχε και δεν είχε, που αυτό του έκανε κακό γιατί πολλοί τον εκμεταλλεύτηκαν» είπε αρχικά.

Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις τελευταίες του στιγμές πριν φύγει από τη ζωή«Μου έφυγε πάρα πολύ γρήγορα, έπεσε σε κώμα, στο σπίτι, στο κρεβάτι του και καταλάβαμε ότι ήταν οι τελευταίες του στιγμές. Και θυμάμαι ότι ήθελα να φύγει με μουσική που του άρεσε και του έβαλα Σινάτρα που ήταν ο αγαπημένος του και ενώ ήταν σε κώμα, θυμάμαι με το που του έβαλα τη μουσική, ενώ νόμιζαν όλοι πως δεν καταλαβαίνει τίποτα, άρχισε να βουρκώνει. Είπα ότι αν είναι αυτά τα τελευταία του λεπτά στη ζωή, άστον να φύγει με τη μουσική που αγαπούσε».