Έλληνες διπλωμάτες από το Βουκουρέστι στο σημείο του τροχαίου με τους 7 νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ

Σοκ και βαθιά ανησυχία έχει προκαλέσει το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Ρουμανία, στο οποίο ενεπλάκησαν Έλληνες οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν με προορισμό τη Γαλλία για τον αγώνα με τη Λυών. Το περιστατικό συνέβη υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις τοπικές αρχές, ενώ από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν τόσο οι ρουμανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης όσο και οι ελληνικές διπλωματικές αρχές.



Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, η Αθήνα βρίσκεται σε άμεση επαφή και στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές της Ρουμανίας, προκειμένου να παρασχεθεί κάθε δυνατή βοήθεια στους εμπλεκόμενους και να διασφαλιστεί η ταχεία διαχείριση της κατάστασης. Το ΥΠΕΞ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, δίνοντας προτεραιότητα στην κατάσταση της υγείας των τριών τραυματιών (ο ένας πολύ σοβαρά) και στην υποστήριξη των οικογενειών τους.



Παράλληλα, προσωπικό της ελληνικής πρεσβείας στο Βουκουρέστι μεταβαίνει στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, με στόχο την άμεση διεκπεραίωση όλων των απαιτούμενων διαδικασιών. Οι διπλωματικοί υπάλληλοι βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τα νοσοκομεία όπου έχουν διακομιστεί οι τραυματίες, παρακολουθώντας την πορεία της υγείας τους και συνδράμοντας όπου χρειαστεί.



Το δυστύχημα στη Ρουμανία με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ έχει συγκλονίσει την ελληνική κοινή γνώμη, καθώς οι πληροφορίες κάνουν λόγο για επτά νεκρούς (οι έξι σκοτώθηκαν επί τόπου και ο έβδομος κατά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο).

Από τη Θεσσαλονίκη φαίνεται πως ξεκίνησε το βαν το οποίο μετέφερε οπαδούς του ΠΑΟΚ και ενεπλάκη σε πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ και με τα όσα ανέφερε ο δήμαρχος Αλεξανδρειας Ημαθίας Παναγιώτης Γκυρίνης τρία από τα θύματα ηλικίας (25-27 ετών) κατάγονται από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, ενώ ένα 4ο θύμα έχει καταγωγή από την Πιερία.



Το μοιραίο βαν κατευθυνόταν προς τη Γαλλία μέσω Ρουμανίας ενόψει του αγώνα του ΠΑΟΚ με την Λιόν για την τελευταία αγωνιστική του Γιουρόπα Λιγκ. Όπως μετέδωσαν ΜΜΕ της Ρουμανίας, το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στη 1 μετά το μεσημέρι στο χωριό Λαγκόζ ,κοντά στην Τιμισοάρα ενώ συνολικά ενεπλάκησαν μετά την σύγκρουση του βαν με το βυτιοφόρο και άλλα δύο οχήματα.

Aναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις ρουμανικές αρχές σχετικά με τα ακριβή αίτια του τροχαίου. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να συλλέγουν στοιχεία και μαρτυρίες, ώστε να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ.