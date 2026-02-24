Έλληνες εξωτερικού: «Ναι» στην επιστολική ψήφο, ζητούν περισσότερες έδρες στην περιφέρεια αποδήμων

Την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στην εθνική κάλπη για τους Έλληνες του εξωτερικού χαιρέτησαν οι εκπρόσωποι του απανταχού Ελληνισμού, οι οποίοι κλήθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής ώστε να τοποθετηθούν επί του σχετικού νομοσχεδίου Λιβάνιου.



Κατά την ακρόαση των φορέων, εκφράστηκαν ορισμένες επιφυλάξεις αναφορικώς με τα ζητήματα αναλογικότητας και αντιπροσώπευσης που ανακύπτουν, καθώς τονίστηκε, όσον αφορά στη δημιουργία τριεδρικής εκλογικής περιφέρειας αποδήμων, πως η διακριτή εκπροσώπηση της ομογένειας αποτελεί μεν σαφώς θετικό βήμα, πλην όμως θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλεψη για περισσότερες από τρεις έδρες.

Έκκληση Λιβάνιου στην αντιπολίτευση

Έκκληση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, να στηρίξουν τη νομοθετική πρωτοβουλία για την τριεδρική περιφέρεια αποδήμων, ώστε να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία των 200 ψήφων, απηύθυνε ο Θοδωρής Λιβάνιος.



«Καταλαβαίνω τις εύλογες ή μη εύλογες επιφυλάξεις σας για την περιφέρεια αποδήμων, όμως είναι ένα σημαντικό βήμα για την αυθεντική εκπροσώπησή τους. Καλώ τα κόμματα να συγκεντρωθεί η απαραίτητη πλειοψηφία των 200 ψήφων για να ισχύσει από τις αμέσως επόμενες εκλογές, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, μετατίθεται για το 2031. Και διπλές εκλογές να γίνουν, όπως λένε τα δημοσιογραφικά σενάρια, γίνονται με λίστα», όπως επεσήμανε ο υπουργός Εσωτερικών, επιμένοντας να ζητά από τα κόμματα να παραμερίσουν τις όποιες επιφυλάξεις ώστε να δοθεί στους Έλληνες του Εξωτερικού το «αυθεντικό δικαίωμα του εκλέγεσθαι».

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος μάλιστα απάντησε τόσο στους φορείς, όσο και στην αντιπολίτευση, που έθεσαν το ζήτημα της αντιπροσώπευσης με φόντο τη δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων.



«Έχουμε μια πρώτη εφαρμογή. Ο αριθμός “τρία” είναι ένα πρώτο βήμα, τώρα με την επιστολική ψήφο που θα διαμορφωθούν οι συνθήκες άρσης εμποδίων για την εκλογή, η επόμενη Βουλή σίγουρα θα επαναξιολογήσει τα πράγματα με βάση τα πραγματικά δεδομένα. Είναι ένα πρώτο βήμα και σίγουρα ο μελλοντικός νομοθέτης θα το λάβει υπόψη του», διευκρίνισε.



Αξίζει να σημειωθεί πως εάν η δημιουργία τριεδρικής περιφέρειας αποδήμων, δεν υπερψηφιστεί από 200 βουλευτές, τότε δεν θα ισχύσει για τις εθνικές εκλογές του 2027, αλλά για τις μεθεπόμενες.

Τι υποστήριξαν οι Έλληνες του εξωτερικού

Νωρίτερα, την καθιέρωση επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού χαιρέτισε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας. Όπως τόνισε, ικανοποιείται εν μέρει το αίτημα για εκλογή διακριτού αριθμού απόδημων μέσω εκλογικών περιφερειών εξωτερικού. «Το ερώτημα είναι εάν αρκούν οι τρεις έδρες για Έλληνες σε πέντε ηπείρους», ανέφερε, προτείνοντας τη θέσπιση εκλογικής περιφέρειας ανά ήπειρο.



«Ναι» στο νομοσχέδιο, αλλά με επιμέρους αιτήματα, ανάμεσα στα άλλα, τη δημιουργία ληξιαρχείου απόδημου Ελληνισμού, είπε ο εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Κοινοτήτων Σουηδίας, ζητώντας κι εκείνος να υπάρξει πρόβλεψη για περισσότερες από τρεις έδρες αποδήμων.



«Είναι πιθανόν να προκύψουν ζητήματα εκπροσώπησης των περιφερειών. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα προσαρμογής της εκπροσώπησης αναλόγως της συμμετοχής των αποδήμων», τόνισε και ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξάνδρειας.



«Η Ελλάδα μεγαλώνει, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Οι 50.000 Έλληνες Βρυξελλών θέλουν να συμμετέχουν στις πολιτικές εξελίξεις», ανέφερε ο εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών, ενώ εκείνος της Ελληνορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης επεσήμανε πως «είμαστε θετικοί στο να μην υπάρχουν δυο κατηγορίες Ελλήνων». «Θα ακουστεί επιτέλους η φωνή μας», σημείωσε και η εκπρόσωπος της Ελληνικής Κοινότητας Αργεντινής.