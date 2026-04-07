Έλληνες σκόρερς: Ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι υστερούν στην Stoiximan Super League

Η πρώτη αγωνιστική των Play Offs ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να αυξάνει την διάφορα της στους πέντε βαθμούς απο τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 1-0 στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν ισόπαλοι στο 0-0.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα Play Offs για το 1-4 και το 5-8 περιλαμβάνουν έξι αγωνιστικές σε αντίθεση με τα Play Outs που έχουν δέκα και θα υπάρχει κανονικά αγωνιστική δράση και μέσα στην Μεγάλη Βδομάδα και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη (8/4).

Με την ευκαιρία της διακοπής του μίνι πρωταθλήματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα με τους Έλληνες σκόρερ την φετινή σεζόν. Από τα 477 τέρματα που έχουν καταγράφει μόνο το 23% αυτών προέρχεται απο Έλληνες που αναλογεί σε 0,58 ανά παίχτη.

Συνολικά υπάρχουν 45 διαφορετικοί Έλληνες σκόρερ με τον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο να έχουν την υπεροχή, καθώς 6 παίχτες τους έχουν καταφέρει να βρουν δίχτυα.

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει δει 21 φορές τους γηγενείς ποδοσφαιριστές του ρόστερ του να σκοράρουν, παραμένοντας εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας με μεγάλη διαφορά από τον 2ο. Ενώ, ο Άρης είναι η ομάδα η οποία έχει μόλις έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει βρει δίχτυα, τον Δώνη. Ο Παναθηναϊκός μετράει τέσσερις, ο Ολυμπιακός δύο και η ΑΕΚ τρεις.

Η λίστα των Ελλήνων σκόρερ: