Έλληνες σκόρερς: Ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι υστερούν στην Stoiximan Super League

Μετά την 1η αγωνιστική σε Play Offs και Play Outs, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα για τα γκολ των Ελλήνων παιχτών στο πρωτάθλημα.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η πρώτη αγωνιστική των Play Offs ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να αυξάνει την διάφορα της στους πέντε βαθμούς απο τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 1-0 στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν ισόπαλοι στο 0-0.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα Play Offs για το 1-4 και το 5-8 περιλαμβάνουν έξι αγωνιστικές σε αντίθεση με τα Play Outs που έχουν δέκα και θα υπάρχει κανονικά αγωνιστική δράση και μέσα στην Μεγάλη Βδομάδα και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη (8/4).

Με την ευκαιρία της διακοπής του μίνι πρωταθλήματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα με τους Έλληνες σκόρερ την φετινή σεζόν. Από τα 477 τέρματα που έχουν καταγράφει μόνο το 23% αυτών προέρχεται απο Έλληνες που αναλογεί σε 0,58 ανά παίχτη. 

Συνολικά υπάρχουν 45 διαφορετικοί Έλληνες σκόρερ με τον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο να έχουν την υπεροχή, καθώς 6 παίχτες τους έχουν καταφέρει να βρουν δίχτυα. 

Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει δει 21 φορές τους γηγενείς ποδοσφαιριστές του ρόστερ του να σκοράρουν, παραμένοντας εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας με μεγάλη διαφορά από τον 2ο. Ενώ, ο Άρης είναι η ομάδα η οποία έχει μόλις έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει βρει δίχτυα, τον Δώνη. Ο Παναθηναϊκός μετράει τέσσερις, ο Ολυμπιακός δύο και η ΑΕΚ τρεις.

Η λίστα των Ελλήνων σκόρερ:

  • ΠΑΟΚ: 5 Έλληνες σκόρερ – 21 γκολ
    (Κωνσταντέλιας 7, Γιακουμάκης 6, Πέλκας 4, Χατσίδης 3, Μύθου 1)
  • Κηφισιά: 4 Έλληνες σκόρερ – 15 γκολ
    (Παντελίδης 7, Τεττέη 4, Χριστόπουλος 3, Θεοδωρίδης 1)
  • ΟΦΗ: 6 Έλληνες σκόρερ – 14 γκολ
    (Φούντας 7, Ανδρούτσος 2, Θεοδοσουλάκης 2, Καραχάλιος 1, Αποστολάκης 1, Λαμπρόπουλος 1)
  • Παναθηναϊκός: 4 Έλληνες σκόρερ – 11 γκολ
    (Μπακασέτας 5, Τεττέη 4, Κοντούρης 1, Κυριακόπουλος 1)
  • Ατρόμητος: 6 Έλληνες σκόρερ – 8 γκολ
    (Τσαντίλας 3, Τζοβάρας 1, Μήτογλου 1, Τσιγγάρας 1, Σταυρόπουλος 1, Καραμάνης 1)
  • Λεβαδειακός: 5 Έλληνες σκόρερ – 7 γκολ
    (Συμελίδης 3, Γκούμας 1, Λιάγκας 1, Τσάπρας 1, Μανθάτης 1)
  • Βόλος: 1 Έλληνας σκόρερ – 7 γκολ
    (Λάμπρου 7)
  • Ολυμπιακός: 2 Έλληνες σκόρερ – 5 γκολ
    (Ρέτσος 3, Μουζακίτης 2)
  • ΑΕΛ: 2 Έλληνες σκόρερ – 5 γκολ
    (Πασάς 4, Μπαγκαλιάνης 1)
  • ΑΕΚ: 3 Έλληνες σκόρερ – 5 γκολ
    (Μάνταλος 3, Καλοσκάμης 1, Χρυσόπουλος 1)
  • Αστέρας AKTOR: 3 Έλληνες σκόρερ – 4 γκολ
    (Καλτσάς 2, Εμμανουηλίδης 1, Χαραλαμπόγλου 1)
  • Παναιτωλικός: 3 Έλληνες σκόρερ – 3 γκολ
    (Κοντούρης 1, Μαυρίας 1, Σμυρλής 1)
  • Πανσερραϊκός: 2 Έλληνες σκόρερ – 3 γκολ
    (Τσαούσης 2, Λύρατζης 1)
  • Άρης: 1 Έλληνας σκόρερ – 1 γκολ
    (Δώνης 1)

