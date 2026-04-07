Έλληνες σκόρερς: Ποιοι ξεχωρίζουν και ποιοι υστερούν στην Stoiximan Super League
Μετά την 1η αγωνιστική σε Play Offs και Play Outs, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα για τα γκολ των Ελλήνων παιχτών στο πρωτάθλημα.
Η πρώτη αγωνιστική των Play Offs ολοκληρώθηκε με την ΑΕΚ να αυξάνει την διάφορα της στους πέντε βαθμούς απο τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Η Ένωση επικράτησε με 1-0 στο Φάληρο απέναντι στον Ολυμπιακό, ενώ στο ντέρμπι της Τούμπας, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν ισόπαλοι στο 0-0.
Να υπενθυμίσουμε ότι τα Play Offs για το 1-4 και το 5-8 περιλαμβάνουν έξι αγωνιστικές σε αντίθεση με τα Play Outs που έχουν δέκα και θα υπάρχει κανονικά αγωνιστική δράση και μέσα στην Μεγάλη Βδομάδα και συγκεκριμένα την Μεγάλη Τετάρτη (8/4).
Με την ευκαιρία της διακοπής του μίνι πρωταθλήματος, ενδιαφέρον παρουσιάζει η λίστα με τους Έλληνες σκόρερ την φετινή σεζόν. Από τα 477 τέρματα που έχουν καταγράφει μόνο το 23% αυτών προέρχεται απο Έλληνες που αναλογεί σε 0,58 ανά παίχτη.
Συνολικά υπάρχουν 45 διαφορετικοί Έλληνες σκόρερ με τον ΟΦΗ και τον Ατρόμητο να έχουν την υπεροχή, καθώς 6 παίχτες τους έχουν καταφέρει να βρουν δίχτυα.
Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ έχει δει 21 φορές τους γηγενείς ποδοσφαιριστές του ρόστερ του να σκοράρουν, παραμένοντας εδώ και καιρό στην κορυφή της λίστας με μεγάλη διαφορά από τον 2ο. Ενώ, ο Άρης είναι η ομάδα η οποία έχει μόλις έναν Έλληνα ποδοσφαιριστή που έχει βρει δίχτυα, τον Δώνη. Ο Παναθηναϊκός μετράει τέσσερις, ο Ολυμπιακός δύο και η ΑΕΚ τρεις.
Η λίστα των Ελλήνων σκόρερ:
- ΠΑΟΚ: 5 Έλληνες σκόρερ – 21 γκολ
(Κωνσταντέλιας 7, Γιακουμάκης 6, Πέλκας 4, Χατσίδης 3, Μύθου 1)
- Κηφισιά: 4 Έλληνες σκόρερ – 15 γκολ
(Παντελίδης 7, Τεττέη 4, Χριστόπουλος 3, Θεοδωρίδης 1)
- ΟΦΗ: 6 Έλληνες σκόρερ – 14 γκολ
(Φούντας 7, Ανδρούτσος 2, Θεοδοσουλάκης 2, Καραχάλιος 1, Αποστολάκης 1, Λαμπρόπουλος 1)
- Παναθηναϊκός: 4 Έλληνες σκόρερ – 11 γκολ
(Μπακασέτας 5, Τεττέη 4, Κοντούρης 1, Κυριακόπουλος 1)
- Ατρόμητος: 6 Έλληνες σκόρερ – 8 γκολ
(Τσαντίλας 3, Τζοβάρας 1, Μήτογλου 1, Τσιγγάρας 1, Σταυρόπουλος 1, Καραμάνης 1)
- Λεβαδειακός: 5 Έλληνες σκόρερ – 7 γκολ
(Συμελίδης 3, Γκούμας 1, Λιάγκας 1, Τσάπρας 1, Μανθάτης 1)
- Βόλος: 1 Έλληνας σκόρερ – 7 γκολ
(Λάμπρου 7)
- Ολυμπιακός: 2 Έλληνες σκόρερ – 5 γκολ
(Ρέτσος 3, Μουζακίτης 2)
- ΑΕΛ: 2 Έλληνες σκόρερ – 5 γκολ
(Πασάς 4, Μπαγκαλιάνης 1)
- ΑΕΚ: 3 Έλληνες σκόρερ – 5 γκολ
(Μάνταλος 3, Καλοσκάμης 1, Χρυσόπουλος 1)
- Αστέρας AKTOR: 3 Έλληνες σκόρερ – 4 γκολ
(Καλτσάς 2, Εμμανουηλίδης 1, Χαραλαμπόγλου 1)
- Παναιτωλικός: 3 Έλληνες σκόρερ – 3 γκολ
(Κοντούρης 1, Μαυρίας 1, Σμυρλής 1)
- Πανσερραϊκός: 2 Έλληνες σκόρερ – 3 γκολ
(Τσαούσης 2, Λύρατζης 1)
- Άρης: 1 Έλληνας σκόρερ – 1 γκολ
(Δώνης 1)